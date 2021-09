Secret Story | Edmundo Arrocet se desdice y asegura no haber sido infiel

Ni el secreto desvelado de Julen ni el rato de pasión que ha vivido con Sandra Pica le han conseguido restar protagonismo a Edmundo Arrocet. A base de hablar de su antigua relación con María Teresa Campos, el chileno se ha convertido en el principal centro de atención de Secret Story, donde este martes ha hecho una sorprendente confesión.

Para ir abriendo boca, en la primera parte del programa, la que tiene lugar después de Sálvame, se mostraba un pequeño vídeo en el que Arrocet desvelaba que había sido infiel en varias ocasiones a sus parejas a lo largo de su vida. «¿Edmundo Arrocet ha sido infiel alguna vez?», le preguntaba Miguel Frigenti, a lo que el humorista sin pelos en la lengua decía que «sí, claro. El que diga lo contrario, miente como un bellaco, aunque después uno se arrepiente de haberlo hecho. ¿Para qué lo he hecho, si estoy tan bien?».

La sorpresa en plató era mayúscula, especialmente para Terelu Campos, que aunque optaba por no pronunciarse no podía ocultar su cara de póker y es que las palabras de Bigote no terminaron ahí. También le contó al periodista que nunca le habían pillado y que tampoco lo había confesado a sus exparejas, «no, hay que hacerlo bien. Ojos que no ven, corazón que no siente», aseguraba.

Quizás lo que no se esperaba Edmundo Arrocet era que apenas unas horas después tenía que hacer frente a estas declaraciones. La oportunidad le ha llegado durante la curva de la vida, un reto que ha enfrentado con mucha ilusión pero que en plató parecía haber desilusionado pues, como matizaba Terelu al final de la noche, solo se había entrado en su vida profesional.

Por esto Carlos Sobera tuvo que apremiarle para que pasara al plano más sentimental, concretamente a sus relaciones más personales y, por supuesto, a la que mantuvo con María Teresa Campos. Al recordar sus inicios con la periodista no podía evitar emocionarse, «he sido muy feliz con ella porque es una persona encantadora, culta… Era más simpática que yo, yo soy así porque tengo que actuar, sino soy un sieso», comentaba con un punto de humor.

Si bien ha hablado largo y tendido sobre este asunto con sus compañeros, Sobera ha querido ser directo y le ha preguntado si ha sufrido por cómo terminó su relación. Según su versión, decidió marcharse tras varias discusiones con la malagueña. » A mí no me gusta pelear, y tras discusiones me fui, pero no como dicen que lo hice. Con 70 años casi decir que se acabó por internet es de ser un canalla, no lo haría nunca. Me ha molestado mucho que se dijera eso porque no es verdad. A partir de ahí me han dejado mal en muchas partes. Se han inventado muchas cosas y yo estoy aquí para decir lo que queráis. Pero eso que se dice no es verdad», ha dicho tajante.

¿Fue realmente infiel?

Bigote Arrocet asegura que ha sido infiel a sus parejas: «Hay que saber hacerlo bien»#SecretCuentaAtrás2

https://t.co/Pow2lvEFuq — Telecinco (@telecincoes) September 21, 2021

Desde que horas antes se mostrara el vídeo en el que aseguraba haber sido infiel, muchos espectadores esperaban el momento en el que Carlos Sobera se lo preguntara directamente. Sin embargo, pocos se esperaban la reacción de Edmundo Arrocet. Pues lejos de afirmarlo con la misma rotundidad, el chileno apostaba por hacer eso de «donde dije digo, digo Diego» y desmentir sus propias palabras. No solo ha asegurado que no ha sido desleal a sus exparejas, tampoco a Teresa Campos. «Nunca le fui infiel a Teresita», ha zanjado con rotundidad.