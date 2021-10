‘Secret Story’ | La gran lección de Sandra Pica al desvelar su secreto

Según van pasando los días los concursantes de Secret Story tienen más y más difícil mantener a buen recaudo sus secretos. Si este martes era Cristina Porta quien se quedaba sus esferas después de que Lucía Pariente descubriese que eso de «quería ser monja y me han propuesto ser escort» le pertenecía a ella, este miércoles le ha llegado el turno a Sandra Pica de desvelar a todo el mundo. Y tras hacerlo ha quedado claro que de todos los que han salido a la luz hasta el momento el suyo es uno de los más duros.

Los Gemeliers han acertado el secreto de Sandra ¿Os lo esperábais? #SecretUH7 pic.twitter.com/5s6wWQdJKe — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 6, 2021

Tras varios días de sospechas, Dani y Jesús, los Gemeliers tenían claro que la de Mujeres y Hombres y Viceversa era la dueña del misterio «en la infancia me llamaban bola de sebo con patas». Una deducción a la que han llegado gracias a una de las pistas de la joven, una báscula de peso. «Padecí bulimia, en la infancia me llamaban bola de sebo con patas. Era un secreto en el que no quería entrar porque me daba un poquito de vergüenza tocar ese tema», ha comenzado diciendo la catalana, que ha aprovechado para hablar y denunciar un tema que siguen padeciendo muchas personas y que es tabú.

«Puede servir a muchas personas para tomar conciencia del daño psicológico que se puede hacer con según que cosas porque es algo que pasó durante 7 años de mi vida». Un largo periodo de tiempo que todavía le sigue pensando, pues a día de hoy todavía arrastra pues según ha dicho «a día de hoy sigo teniendo una inseguridad y una falta de autoestima muy grande por eso».

Sandra: «puede servir a muchas personas para tomar conciencia del daño psicológico que se puede hacer con según qué cosas» #SecretUH7 pic.twitter.com/fIrU6wVM0V — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 6, 2021

Sandra Pica ha querido concienciar desde su experiencia, pidiendo que se reflexione antes de decir cosas que puedan herir, «la gente debería de tomar conciencia del daño que llega a hacer por la boca». Sin duda no ha sido fácil para la joven abrirse de esa manera y sus compañeros se lo han querido reconocer con un sonoro aplauso al que también se ha unido Lara Álvarez, presentadora de la noche, que además ha aprovechado para agradecerle su mensaje y su valentía a la hora de compartir un secreto muy íntimo.

Aunque ha perdido su esfera, Sandra Pica comienza una nueva etapa en el concurso ya liberada del que seguramente era un peso muy grande. Lejos de darse por rendida, la joven tiene claro que va a luchar por seguir siendo parte de Secret Story y estará más atenta que nunca a sus compañeros para intentar descubrir sus secretos y hacerse con sus esferas.