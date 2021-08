Selena Gomez, la última ‘chica Disney’ en arremeter contra la compañía

La actriz y cantante Selena Gómez ha reflexionado acerca de su pasado como parte de la compañía Disney. La ex chica Disney parecía ser, junto a otras estrellas como Zac Efron, una de las que mejor paradas de su etapa con Disney. Nunca se había pronunciado acerca de cómo se sintió con su salto a la fama cuando solo era una niña. Sin embargo, años después y libre ya de sus ataduras con la factoría de sueños, se ha pronunciado sobre su pasado. Ha hecho unas declaraciones que apuntan que no guarda con demasiado cariño esta etapa de su vida.

20 años como parte de la compañía Disney

> El salto al mundo de la televisión de Selena Gómez a los 10 años en el popular programa estadounidense Barney and Friends, del que se despidió dos años después porque el productor la veía “demasiado mayor”. Fue entonces cuando empezó a participar con pequeños papeles en las series más populares de Disney Channel: Zac y Cody: Hotel dulce hotel y Hanna Montana.

No obstante su ascenso hacia la fama se la da su papel como Álex, la protagonista de Los magos de Waverly Place. Una serie que fue muy popular en el programa infantil y que convirtió a Selena Gómez en una de las actrices adolescentes del momento. Película en la que participaba la actriz, película que alcanzaba el éxito sobre todo con el público infantil. Protagonizó Programa de protección de princesas, Una cenicienta moderna 2 y Monte Carlo antes de dar el salto al cine más adulto con Spring Breakers.

En su etapa como chica Disney también dio el salto al mundo de la canción, al que ha estado más ligada estos últimos años. Su debut como cantante fue en Disney Channel que por aquel entonces emitía videoclips y los de Selena Gómez eran los más repetidos. ¿Quién se iba a imaginar que Selena tuviera tan mal recuerdo de la etapa de su vida que la hizo conocida?

La maldición Disney

>Para muchos niños, tener una oportunidad de convertirse en estrellas del mundo del espectáculo parece imposible. Un sueño alcanzable para solo unos pocos, muchos se dejan llevar por la cara amable de convertirse en estrella infantil, ignorando por completo la “cara oculta” de alcanzar el triunfo. Las luces cegadoras de Disney esconden numerosas sombras de las que todos hemos sido testigos a lo largo de estos años. Hemos visto muchas estrellas infantiles como Britney Spears, Demi Lovato o Miley Cyrus relatando la “maldición Disney”. Esto se traduce en una mala gestión de la fama que acaba en drogas, enfermedades mentales un un montón de desgracias en las vidas de estos artistas.

Muchas estrellas infantiles han mordido la mano que les dio de comer durante años tras librarse de los contratos que les ataban a los estudios Disney. Bella Thorne y Miley Cyrus abrazaron por completo la estética provocadora que se les prohibió utilizar mientras trabajaban para la productora. Incluso los ejemplares Jonas Brothers reconocieron que les resultó muy duro fingir que eran unos adolescentes, con todo lo que ello conllevaba, cuando se habían convertido ya en hombres adultos.

Selena Gomez ha realizado unas sorprendentes declaraciones en la presentación de su nueva serie para Hulu, Only Murders in the Building, para explicar por qué Disney tiene en gran parte la culpa de que a día de hoy esté así y esté contenta con el tipo de proyectos en los que ahora participa.

“Renuncié a mi vida”

>Selena Gómez ahora mismo está contenta con su vida. Tiene una gran carrera musical y una marca de cosmética inclusiva. Ahora ha vuelto a retomar su faceta como actriz, esta vez mucho más cómoda que cuando trabajó con Disney. Ha aprovechado la promo de su nueva serie para hablar de su etapa como actriz para la compañía multitudinaria.

“Renuncié a mi vida en favor de Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo”, ha reconocido Selena. “He de decir que la primera razón por la que quise hacer esto fue el nivel de sofisticación del material”. Ha asegurado que está muy contenta con su nuevo proyecto porque respeta su “edad real”.

Selena ha señalado que, a pesar de que pasó cinco años al frente de la serie Los magos de Waverly Place, no llegó a aprender demasiado porque se pasaba el día “corriendo” por el set de rodaje sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. “Resulta muy agradable regresar a la pequeña pantalla y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede. No sé si soy una buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo”, ha añadido con humildad.