Sergio Ayala se pronuncia la relación entre Ivonne Reyes y Gabriel Fernández: «Era interés»

Recientemente Ivonne Reyes decidió dejar su relación con el actor de telenovelas Gabriel Fernández a tan solo dos días de su boda. La presentadora aseguró que el motivo principal de su ruptura se debía a que el actor llevaba una doble vida con otra mujer, sin embargo, Sergio Ayala, el exnovio de la exmodelo tiene una versión totalmente diferente.

Ivonne Reyes y Sergio Ayala en ‘GH VIP 5’| Foto: Telecinco.es

Sergio Ayala e Ivonne se conocieron en ‘GH VIP 5’ donde comenzaron un apasionado romance que duró poco más de año y medio. Aunque el exconcursante nunca ha querido hablar claramente sobre qué es lo que pasó entre ellos, ahora parece que las cosas han cambiado y Ayala está dispuesto a decir todo lo que piensa de la madre del concursante de ‘Supervivientes 2020’.

«La vida de Ivonne Reyes es un negocio», aseguraba el ex de la modelo para ‘Socialité’, que decía no extrañarle que hubiese cancelado su boda: «¿En tres meses como se va a enamorar de una persona y a casarse con ella?», se preguntaba el modelo, que añadió que toda su relación con Gabriel Fernández era por «interés» y que creía que al actor «le gustaría» más él que Reyes.

Pero esto no fue todo lo que dijo el exconcejal del Partido Popular, y es que Ayala ha asegurado que ha sido vetado de ‘Supervivientes’ por culpa de Ivonne: «Yo me llevo muy bien con él (Alejandro) e iba a ir allí (‘Supervivientes’) pero a una manita negra no le interesaba que fuera y entonces deduje por qué me habían vetado«, aseguró.

Sergio Ayala en ‘Socialité’| Foto: Telecinco.es

Pepe Navarro no es el padre de Alejandro Reyes

Asimismo, el exconcursante de ‘GH VIP’ también aseguró que Pepe Navarro no era el padre del hijo de su ex: «La verdad solo la sabe ella y nunca la va a decir, se sabe que hay una tercera persona por ahí, yo creo que incluso Pepe lo sabe«, afirmó Ayala que aseguró que le tenía mucho «rencor» a la presentadora porque por su culpa perdió «la oportunidad» de su vida: «Me arruinó todo. Si pudiera volver atrás…», afirmó el modelo que por su parte dejó claro que no le importaba tener un cara a cara con Reyes: «Yo no tengo miedo pero ella sí, ella no querría», aseguró.