Sexo en cuarentena: María José Campanario deja en shock a España y Facebook la censura

Se filtra un dato desconocido sobre su separación con Jesulín

> Todo ha comenzado con una de las preguntas del polígrafo a Antonio Montero: “¿Quería Terelu llamar a Belén Esteban para acercarse a ella y conocerla”, haciendo alusión al año 2000. “A mí me llamó Belén Esteban porque quería vender la separación de Jesulín. Me citaron ella y Cristina en la consulta de la vidente, y al final fue Maika Vergara la que le hizo la entrevista. Me traicionaron”, espetó Montero.

Segundos después sonaba el teléfono de Jorge Javier. Sí, habéis acertado… ¡Era Belén Esteban! La de Paracuellos no deja pasar ni una y acude a su programa cada vez que considera que algo de lo que se dice no es del todo cierto. “Yo no llamé a Montero. El que llamó a Montero fue Cristina Blanco. Yo en esa época no tenía contacto con nadie de prensa. Fue Maika la que me hizo la entrevista en el Hola. Tienes que ser más profesional, Montero”, afirmó la Esteban. En lo que a María José Campanario respecta, vive ajena a todo esto. Eso sí, ha reaparecido en sus redes sociales para sorprender con unas eróticas confesiones. Tanto es así que la han censurado. Dale a ‘siguiente’ para saber más.

Siguiente: María José Campanario, censurada por “contenido sexual”