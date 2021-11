Shaila Dúrcal vuelve a ser viral por su irreconocible nuevo aspecto

Shaila Dúrcal ha vuelto a ser noticia y de nuevo por una cuestión relacionada con su físico que ha dejado estupefactos a sus seguidores en redes sociales. Todo ha comenzado cuando ha publicado un post de Instagram anunciando una charla virtual con Mar Saura. La cantante ha compartido el cartel y las reacciones no se han hecho esperar.

«¿Eres tú?», «Siempre estas extremadamente retocada, es una pena» ,»¿Qué te ha pasado?» o «Menos mal que has puesto que eres tu», son solo algunos de los desagradables comentarios que Shaila Dúrcal ha leído. El origen no es por los muchísimos kilos de peso que se ha quitado sino porque varios usuarios se quejaban de que se había pasado muchísimo con los retoques y los filtros hasta el punto de no parecer ella.

«Me sorprende tanto que las fotos que te ponen en los anuncios… es una pena porque ya eres preciosa tal cual», reflexionaba un usuario de Instagram. La propia Dúrcal no ha creído conveniente contestar a las críticas, pero solo con publicar un vídeo después ha dejado claro que lo que había sucedido es que se había pasado con el retoque fotográfico.

Lo que también es una evidencia es el nuevo aspecto físico de Shaila Dúrcal. Después de pasar una etapa muy complicada, marcada por su accidente con un perro que le hizo perder un dedo, la artista decidió quitarse los kilos de más que le sobraban y apostar por un estilo de vida saludable.

«Este verano apuesto por una vida saludable con mi equipo PronoKal! Llevo 4 meses con mi método de adelgazamiento y estoy mas feliz que nunca con mi resultado!!! Son casi 20 kg!!!! Así que ya sabéis, uniros al #EfectoPronoKal ya que para mi ha sido un aprendizaje fundamental en mi vida con el apoyo que me hacía falta para volver a sentirme feliz conmigo misma! Gracias PronoKal!»», escribía en sus redes sociales para promocionar una dieta que ya han hecho otros rostros conocidos como Santiago Segura o David Bustamante.

Respecto al accidente doméstico con su canino, Shaila Dúrcal contó con pelos y señales cómo había sido: «Me lo cortó uno de mis pastores alemanes al tratar de separarlos cuando se estaban peleando. Calculé mal y metí el dedo en la boca de la hembra. Fue muy rápido, como una guillotina, y no sentí absolutamente nada… Solo vi rodar mi falange. Ahora lo cuento con humor, pero fue muy dramático», dijo en una entrevista.

La cantante ha ganado vida porque a raíz de este duro episodio también ha conseguido dejar de fumar. Atrás quedan tiempos emocionalmente complicados que empezaron el día que murió su progenitora: «Pasé una depresión. Perder a mi madre fue un choque muy grande. Cada uno tiene lo suyo en la vida y esos sufrimientos te hacen tomar malas decisiones, que al final te hacen cambiar. Siempre he estado bien, pero he sido honesta y hay días mejores, peores, he ido arrastrando esa depresión».