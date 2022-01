Shane Lune, hijo de Sinéad O’Connor, se suicida a los 17 años

Shane Lune, el hijo de 17 años de Sinéad O’Connor, se suicidaba ayer sábado en los alrededores de Wicklow (Irlanda). Su madre no pudo evitar la tragedia.

Shane Lune, el hijo de 17 años de Sinéad O’Connor, se suicidaba ayer sábado en los alrededores de Wicklow (Irlanda). Su madre no pudo evitar la tragedia. El joven comentó sus tendencias suicidas lo que provocó que la cantante le ingresara en un centro especializado.

Lo malo es que Shane se fugó el pasado jueves del hospital Tallaght. Si bien Sinéad ha indicado que respeta la decisión de su hijo de «ponerle fin a su lucha terrenal», comenta que demandará al centro por no vigilar correctamente a un paciente con un elevado riesgo de suicidio.

Tras poner una canción de Bob Marley, la cantante comentaba que «Esto es para mi Shaney. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos».

Durante la búsqueda, Sinéad publicó «Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño». Ahora tiene claro que «¿Cómo pudo desaparecer un joven traumatizado de diecisiete años QUE ESTUVO EN VIGILANCIA DE SUICIDIO en Lynn Ward de Tallaght Hosptial?. Un hospital que se niega a asumir ninguna responsabilidad. ¿Le pasó algo a mi hijo mientras estaba de guardia? Demandas».

Hace siete años también ella protagonizó una escapada con amenaza de suicidio que se resolvió de forma distinta. Nuestro más sincero pésame a la cantante y a los amigos del joven fallecido.

