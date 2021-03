Sharon Stone: denuncia que le aumentaron el pecho sin su permiso

Sharon Stone ha publicado sus memorias autobiográficas, donde ha desvelado una vivencia personal que no había salido a la luz hasta ahora. La actriz sufrió un aumento de pecho sin su consentimiento justo después de haber sido intervenida quirúrgicamente para extirparle unos tumores benignos. El cirujano plástico que le hizo la confesó que «irían mejor con mi cuerpo», tal y como cuenta ella misma. En las páginas de «The Beauty of living twice» (La Belleza de Vivir Dos Veces), la norteamericana relata uno de los episodios más duros de su vida: la operación para quitarle dos tumores en sus senos que «eran más grandes que mi propio pecho», en sus palabras.

Lo que no esperaba en ningún momento era que su talla de pectoral aumentase. Así lo ha contado Sharon Stone en una entrevista con ‘The Tims’: «Cuando me quité las vendas me di cuenta de que mi pecho había aumentado en una copa entera. Según el cirujano, esa talla quedaba mejor con mi cuerpo. Él había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento ni mucho menos mi consentimiento. Me dijo que estaría mejor con pechos mejores, ‘mejores’, ¿Cómo que mejores?», se preguntaba.

Fueron momentos terriblemente complicados para una actriz que en alguna ocasión ha confesado ser víctima de presión por compañeros del cine para tener relaciones sexuales con ellos. Además, ese mismo año sufrió un derrame cerebral que puso en jaque su vida, sumado a que perdió la custodia de Roan, su hijo adoptivo.

Durante su ingreso en el hospital, experimentó una experiencia de alucinación que cuenta así en sus memorias: «Una noche me desperté con mi abuela Lela de pie a los pies de mi cama. Sé que suena razonable, pero es que mi abuela llevaba 30 años muerta», empieza contando. «Su aspecto era precioso. Olía muy bien: siempre llevaba un perfume de Guerlain, Shalimar. Estaba de punta en blanco, con su traje y su sombrero favoritos. Me dijo: ‘No sabemos realmente lo que te pasa, estamos trabajando en ello. Pero hagas lo que hagas, no muevas el cuello’. Luego se fue. Entonces cogí el oso de peluche que me había traído mi padre, me puse a un lado de la cama, me puse el oso al lado del cuello y no me moví. No importaba nada más, sabía que no debía moverme», finaliza.

Sharon Stone se sintió olvidada por momentos tras sufrir el infarto cerebral y no duda en compararse con la mismísima princesa Diana de Gales: «Ella murió y a mí me dio un infarto. A ambas nos olvidaron», cuenta.

Sharon Stone y su ‘Instinto Básico’

Otra polémica desvelada por Sharon Stone en sus memorias está relacionada con ‘Instinto Básico’, la película que la catapultó hacia el estrellato. La intérprete denuncia que la engañaron para que no utilizara ropa interior en la mítica escena que se cruza de piernas: «No podemos ver nada, solo necesito que te quites las bragas, ya que el blanco refleja la luz, así que sé que las tienes puestas», le dijeron. Ni corta ni perezosa, abofeteó al director del film.