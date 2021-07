Sharon Stone es amenazada por exigir la vacunación de sus compañeros de trabajo

Sharon Stone ha visto cómo está a punto de perder un trabajo por demandar que todos los que trabajen en el plató con ella se vacunen.

Sharon Stone ha visto cómo está a punto de perder un trabajo por demandar que todos los que trabajen en el plató con ella se vacunen. Comenta la intérprete que solicitó esta medida para grabar una serie en Atlanta.

«Me ofrecieron un buen trabajo que verdaderamente quería hacer en Atlanta. Sin embargo, pende de un hilo porque los productores no me han asegurado que todos los trabajadores estén vacunados antes de que empiece a grabarse».

«¿Voy a ir a trabajar antes de que eso ocurra? No. ¿Me están amenazando con perder el trabajo? Sí. ¿Perderé mi trabajo si todo el mundo no está vacunado para grabar la serie? Sí. ¿Seguiré defendiendo que todo el mundo debería vacunarse para trabajar en un plató? Sí» comienza diciendo.

«¿Por qué pienso así? Porque es ridículo ir a trabajar sin medidas de seguridad. Tras 43 años pagando, por faltarme 13 dólares me han quitado mi seguro médico como actriz y esto no tiene sentido alguno» sentencia.

Por suerte, la SAG-AFTRA ha comentado que se intentará obligar a todos los que trabajen en un plató a que se vacunen. En áreas con una baja tasa de contagios se instará a los profesionales a que se sometan a tests. Será el próximo 30 de septiembre cuando comience esta medida.

Mientras tanto, habrá que ver qué hace Stone. Lo más probable es que se de por perdido este trabajo y que sigan amenazándola. Curioso el debate que ha abierto. Nos gustaría conocer qué piensas al respecto y quién consideras que lleva la razón en este tema.

Cine Curiosidades #Sharon-Stone