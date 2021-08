Shein tiene el clon de las botas de Prada que Cristina Pedroche llevó con éxito | Moda

Hace unos meses, la presentadora Cristina Pedroche sorprendía en sus redes con unas botas de Prada, de unos 1.500 euros, que luego llevaron otras artistas e influencers. Shein tiene el clon de las botas de Prada por 19 euros.

¡Cómo te quedas! Pues hay muchos más modelos, de estilo militar y en negro. Ideales ya para este otoño.

De esta manera, podemos lucir un calzado algo parecido a lo que llevan nuestras admiradas y además, por este precio, tener diversos modelos distintos para varias ocasiones.

Las botas de Prada que lució en su día Cristina Pedroche fueron todo un éxito y luego diversas celebrities e influencers como la cantante Rosalía, quien también se las puso, mostrándolas en sus redes.

Otros modelos similares

Como sucede en muchos otros modelos, Shein cuenta con variedad de botas negras que se parecen mucho. Hay botines más altos, tobilleros, con suelas más o menos gruesas, y cordones delanteros.

Para mayor comodidad, muchos de ellos llevan una cremallera lateral para no tener que abrocharnos los cordones cada vez que resulta algo realmente complicado. Así que lo mejor es adquirir estos modelos, (que van de precios de 13 a 23 euros) con cremallera, para poner y quitar el calzado de forma rápida.

¿Con qué llevar estas botas?

Con todo lo que quieras. Pues ya vimos como las influencers llevaban las botas de Prada con vestidos, faldas cortas, pantalones, shorts… no te las pongas con vestidos largos porque no se te van a ver y es importante, ya que acaba siendo la estrella de tu look.