Shein tiene el vestido que Kylie Jenner muestra en redes y causa más sensación

Ya sabemos que Kylie Jenner, la pequeña de las Kardashian, nos muestra día sí y día también sus encantos en las redes. Y últimamente va de modelo en modelo para ponernos los dientes largos. Pero Shein la desafía y tiene el vestido que Kylie Jenner muestra en redes.

Y es que la foto con un vestido verde ajustado causa sensación y es una de las más vistas por sus seguidores. Como no podemos tener el mismo modelo la hermana Kardashian, Shein lo tiene exacto y por sólo 6 euros.

Lo tienes en diferentes tallas, así que elige la tuya, de la XS a la XL. Es la prenda que esperas para este verano, perfectamente combinable con sandalias.

Ahora bien, te lo puedes poner en otoño con una chaqueta vaquera, una sudadera, unos taconazos, o bien unas botas altas cuando empieza el frío.

En la página de Shein, las usuarias que han adquirido este vestido están encantadas y así lo expresan en sus comentarios. “La prenda me ha gustado porque se adapta bien al cuerpo y sienta bien. La tela se ve de buena calidad. La tela no es fina y no transparenta. Respecto a la talla, mis medidas indicadas son reales. Confía en el color de la foto original porque las mías son con luz artificial. Te recomiendo fijarte en la descripción de la prenda para saber si el tejido es o no elástico. También dentro de las tallas en el largo de la prenda para saber si es corto o largo. Si el comentario o las fotos te resultan útiles, agradezco tu Like”.

“La talla corresponde Talla: XS Color: Negro”. “No abriga, es bastante largo, marca muy bien y la tela es buena para su precio”. “Sencillo y muy bonito, de mis mejores compras”.