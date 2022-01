Sinéad O’Connor, devastada en redes sociales al confirmarse la muerte de su hijo

Estos días no han sido nada fáciles para Sinéad O’Connor. La cantante internacional se ha visto sumida en una gran tragedia al no haber recibido noticia alguna de su hijo Shane en las últimas 48 horas. Aunque la esperanza es lo último que se pierde, la policía irlandesa ha encontrado su cadáver hace tan solo unos instantes.

Este triste hallazgo ha provocado que la intérprete haga de sus redes sociales su vía de escape en un intento por mostrar cómo se siente: “Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto”, comenzaba explicando en uno de sus perfiles. “Esto es para mi Shane. La luz de mi vida. La lámpara de mi alma. Mi bebé de ojos azules. Siempre serás mi luz. Siempre estaremos juntos. Ningún límite puede separarnos”, escribía la artista junto a una canción de Bob Marley con clara dedicatoria al joven. En este triste mensaje, la irlandesa ha intentado despedirse públicamente del hijo que tuvo fruto de su relación sentimental con el músico y productor de folk irlandés Dónald Lunny.

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022