‘Socialté’ anuncia la presunta e inesperada paternidad de Gil Silgado fruto de su última relación

Hacía tiempo que no se sabía nada de Gil Silgado, pero de nuevo ‘Socialité’ ha tenido noticias de él pudiendo ofrecer un sorprendente titular. Tal y como han podido saber a través de la que presuntamente fue la última pareja del empresario, este se convertirá en padre el próximo 2021.

Eva -así se llama ella- le ha contado al programa que está embarazada del padre de las hijas de María Jesús Ruiz: «Estoy de 9 semanas«, confiesa: «Tengo claro que es suyo porque no he tenido otra relación«. Esta mujer asegura que no espera nada de él en cuanto a su futura paternidad sino simplemente contar algo que no podrá ocultar: «La verdad es la verdad«.

Eva, presunta expareja de Gil Silgado, asegura estar embarazada de él | Foto: Telecinco.es

Gil Silgado y Eva habrían tenido una relación este 2020 y, de hecho, fue también este programa el mismo que sacó a la luz tiempo atrás fotografías de ambos juntos que confirmarían que estaban juntos. En las imágenes la presunta pareja salía luciendo mascarillas y dentro de un coche, prueba irrefutable de que se tratarían de este año y de que, al menos, tenían algún tipo de relación estrecha como para que se diese esa situación. Fue precisamente la filtración de estas imágenes las que hicieron que esta relación llegase a su fin.

Este supuesto embarazo ha caído también como un jarro de agua fría para Eva, quien no se esperaba bajo ningún concepto quedarse embarazada. Esta mujer asegura que siempre tuvo problemas de fertilidad y que incluso había acudido años atrás a una clínica, pero que ni así se había planteado la posibilidad de quedarse embarazada: «Justo acabo de cumplir 36 años», reconoce: «Hace años quería, pero ahora lo había descartado, era una cosa impensable para mí y cuando me hice la prueba no me lo podía creer«.

Eva aporta como prueba una ecografía y un parte médico | Foto: Telecinco.es

Eva se puso en contacto con el programa con varias pruebas que confirmaría su embarazo. Por un lado, un parte médico que le dieron cuando acudió a urgencias por unos dolores. Allí le confirmaron una vez más que estaba embarazada. Tras esto, se realizó una ecografía que se mostró también en el programa en el que se aprecia que efectivamente estaría embarazada. Aunque ninguna de las pruebas sería clave para demostrar la presunta paternidad de Gil Silgado.

Anabel Gil Silgado no se lo cree

Anabel, hija de Gil Silgado, no se acaba de creer la noticia de que su padre pueda ser, de nuevo, padre: «Lo que yo sé es que era una chica que conoció por un tema de trabajo y que había viajado [juntos] a las Islas o algo así y poco más«, motivo por el cual le parece extraño que se hable de una relación entre ellos y que, mucho menos, vayan a tener un hijo: «Lo dudo bastante». Pero en el caso de ser cierto, su hija asegura que posiblemente le haga mucha ilusión: «A los primeros hijos no, pero a los últimos los quiere mucho. Igual le hace ilusión«.