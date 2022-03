Sofí Cristo le cuenta a Claudia Osborne un duro episodio de su vida

Sofía Cristo acompañaba este lunes a Bárbara Rey a una de sus entrevistas más profundas. Mientras la vedette entablaba conversación con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, la DJ lo hacía con la hija del cantante, Claudia. Durante su conversación la que fuera participante de Secret Story le confesaba a la coach cómo fue el episodio más duro de su vida: cuando era adicta a las drogas.

Su padre, Ángel Cristo también consumía, tal y como ella misma o su madre confesaban a sus respectivos entrevistadores. De hecho, su progenitor era quien le suministraba la droga porque según él, era mejor que la que le ella pudiera conseguir por su cuenta. Sofía tan solo tenía 15 años cuando comenzó en este mundo del que afortunadamente, ya ha salido.

«¿Cuándo te das cuenta de que ya no es un juego?», pregunta la hija de Bertín Osborne. «Yo soy consciente desde los 15 años. Lo que pasa es que son como ráfagas de realidad porque lo mío no era normal. Desde que probaba una sustancia a mí me gustaba más que el resto. Yo siempre más y yo quería consumir sola. Siempre era como yo todo, yo más, yo siempre», contaba Sofía Cristo. «Esto es como cuando ves un accidente en las noticias, un robo, que tú piensas que eso no te puede pasar a ti, pues me pasaba exactamente lo mismo. Yo jamás pensé que iba a acabar en un centro de adicciones», indicaba sincera y muy emocionada al recordar este momento de su vida.

La hija de Bárbara Rey también explicaba cómo fue el instante en el que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. «Yo me miraba al espejo y no me reconocía. Y me decía ‘¿pero qué haces? ¿en qué te has convertido?’. Yo sabía que ya no era yo era otra persona. Había perdido totalmente mi esencia. Y dije, pues nada voy a ir a confesar», relataba con el corazón en la mano.

«Entonces, subí a la habitación de mi madre y le dije ‘mamá que soy adica’. Me rompí a llorar desconsoladamente como una niña pequeña. Me caí de rodillas. Mi madre también, me decía ‘¿qué he hecho mal?’ y yo le decía ‘mamá no has hecho nada mal’», explicaba mientras Claudia Osborne no podía aguantar las lágrimas. «Y así fue cómo empezó mi camino en la recuperación», indicaba Sofía. La hija de Ángel Cristo finalizaba la conversación asegurando que «nunca» había tenido una recaída y que lleva sin consumir desde hace «9 años».

Esta era la primera vez que Claudia Osborne se convertía en entrevistadora en un medio televisivo, cogiendo así el testigo a su padre. La escritora se encuentra en un buen momento de su vida, pues hace unos meses se daba el ‘sí, quiero’ con José Entrecanales y semanas después anunciaba a través de las redes sociales que se convertirá en madre primeriza muy pronto.