Sofia Hellqvist revela por qué no tomaría el camino del Príncipe Harry y Meghan Markle

La Familia Real Sueca se maneja bien entre los focos y las cámaras. No solo hay cobertura mediática de los actos oficiales en los que participan, sino que de vez en cuando conceden entrevistas y son muy abiertos en las redes sociales. Para los Bernadotte no es extraño aparecer en documentales, de hecho cada año suelen protagonizar uno en el que muestran como ha sido su vida en los últimos doce meses. Esta vez han dado un paso más con ‘Princess Sofia – Project Playground’, un documental de TV4 protagoniza por Sofia Hellqvist, esposa del Príncipe Carlos Felipe, una mujer que tuvo que luchar para ser aceptada por la Familia Real Sueca, o al menos por parte de ella, e incluso por parte de la ciudadanía, que no veía con buenos ojos que una exparticipante del reality ‘Hotel Paradise’ representara a la Corona.

Sofia Hellqvist en la entrega de los premios Nobel 2019

Y precisamente sobre representación a la Corona hubo un tema que se quiso tratar. El Sussexit dio al Príncipe Harry y Meghan Markle la libertad que tanto deseaban, si bien es cierto que ellos no querían haber terminado así. Los Duques de Sussex pueden ser comparados con Carlos Felipe y Sofia de Suecia por su posición similar, sin embargo Sofia Hellqvist ha dejado claro que ella, y por tanto tampoco el Príncipe Carlos Felipe, han pensado en una salida de la Casa Real Sueca.

Preguntada por la presentadora Renée Nyberg, Sofia Hellqvist respondió que aunque lo ha pasado mal al entrar en la Casa Real Sueca, ha encontrado el equilibrio que necesitaba y ha logrado ver la parte positiva: «Creo que he encontrado un equilibrio fantástico y ahora veo lo positivo. Cuando has pasado por los años más tormentosos, veo que hay una gran ventaja en que tenemos la oportunidad de estar un poco en ambos mundos», señaló la Duquesa de Värmland.

Sofia Hellqvist en un acto de Project Playground

De esos años tormentosos ha querido hablar en el documental, donde en un adelanto se ha visto cómo Sofia Hellqvist ha lamentado que la gente piense que Project Playground fue creado para blanquear su imagen y mejorar su reputación: «La especulación fue desgarradora, especialmente para todos mis colegas que trabajan increíblemente para que esto funcione» ha asegurado.

Project Playground surgió en 2010 como una iniciativa creada entre Sofia Hellqvist y Frida Vesterberg para ayudar a que los niños y jóvenes puedan disfrutar de tiempo de ocio constructivo en su día a día. Su labor se ha desarrollado principalmente en Sudáfrica, país que la Duquesa de Värmland visita con frecuencia, aunque también en Suecia. Sofia Hellqvist tuvo que dar un paso atrás en Project Playground para entrar en la Casa Real Sueca, pero nunca se ha desvinculado totalmente y sigue colaborando activamente.

La Princesa Sofia de Suecia en su voluntariado

Aunque el proyecto habría sido creado antes de que conociera a Carlos Felipe de Suecia precisamente en 2010, la cercanía de las fechas siempre ha generado controversia al verse desde algunos sectores como una maniobra para mostrar un lado solidario de Sofia Hellqvist que le ayudara a ser aceptada como miembro de la Casa Real Sueca. Ella lo niega, y de hecho mucho antes de crear el proyecto ya había realizado trabajo solidario.

El apoyo de Carlos Felipe de Suecia

Sofia de Suecia ha reconocido también el gran cambio que supuso entrar en la Familia Real y cómo sintió que tenía que estar a la altura mientras escuchaba todo tipo de insultos y veía cómo se le juzgaba con excesiva dureza: «Sentía que no importaba cuánto había luchado, que no era suficiente«. Entendía que su pasado en ‘Paradise Hotel’ o su posado semidesnuda en la revista Slitz pudieran generar críticas, pero no haber sentido tanto odio como percibió años atrás.

Carlos Felipe de Suecia y Sofia Hellqvist cogidos de la mano en Dalarna

También ha señalado que el apoyo de Carlos Felipe de Suecia fue fundamental. Ambos sabían que no iba a ser fácil y se respaldaron mutuamente en los peores momentos. El propio Duque de Värmland ha señalado que le sorprendió ver tanto odio hacia su pareja y que esperaba más comprensión y aceptación. Al menos, la aceptación acabó llegando.