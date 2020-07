Sofía Suescun cuenta la pesadilla que está viviendo tras el robo de su casa: «Mi fallo ha sido no tener alarma»

Sofía Suescun y Kiko Jiménez disfrutaban de unas lujosas vacaciones en Ibiza ajenos a lo que estaba ocurriendo en la casa de la ganadora de ‘Supervivientes 2018’. A su vuelta a Madrid el de Linares se fue directo a ‘Sálvame’ y ella, al llegar a casa, se encontró con que unos ladrones habían desvalijado su vivienda.

Suescun llamó rápidamente a Jiménez, que estaba en ese momento haciendo la compra con Rafa Mora para cocinar juntos en ‘La última cena’, y le contó cómo se había encontrado la casa asustadísima. Todavía con el miedo en el cuerpo contó que le habían robado muchas pertenencias, de hecho se llevaron hasta el coche, dinero en metálico que tenía en casa y le habían destrozado los muebles, llegando a rajarle el colchón.

Sofía Suescun hablando del robo de su casa / Telecinco.es

Ya mucho más tranquila, la navarra se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para relatar la pesadilla por la que está atravesando. «Cuando mi madre vea esto y le cuente todo va a alucinar. Estaba claro que nos tenían controladísimos y eso es el miedo que tengo. Estoy en la casa y me viene el pensamiento de que han estado aquí hombres tocando. ¡Que abrieron hasta el frigorífico y cogieron una tarta que me regalaron mis fans! Han sido como de película», decía.

Sofía Suescun: «Me da miedo cómo reaccionará mi madre»

La navarra ha contado que no entiende cómo le han podido destrozar todo, que para ella el hecho de que se hayan llevado ropa interior usada es una mera anécdota, que lo realmente preocupante era si sus cuatro gatos habían sufrido algún daño: «Mi fallo ha sido no tener alarma. Al final soy muy confiada y es lo que tenía que haber hecho. Ya está todo puesto y he puesto hasta cámaras«, avisaba explicando que el perito le ha dicho que todo lo material se recuperará, que lo importante es que no haya pasado ninguna desgracia.

Sofía Suescun ha puesto una alarma para evitar futuros robos / Telecinco.es

Ahora Sofía Suescun asegura que todavía no se le ha ido el miedo del cuerpo y que le da pánico pensar en que por allí estuvieron andando ladrones y tocando sus cosas. Además le preocupa cómo reaccionará su madre Maite Galdeano cuando se entere de lo sucedido -«me preocupa muchísimo cómo va a reaccionar«-, y, eso sí, ha asegurado que seguirá publicando su vida en las redes sociales porque nadie le va a parar los pies.

Y sobre cómo marcha la investigación, la de Pamplona no podía entrar en detalles: «Han encontrado varias pistas muy evidentes», decía explicando que no entedía cómo no se llevaron el ordenador y sí el coche que se podía localizar fácilmente: «Lo más fuerte fue el momento el que entro en mi casa y veo que no está el manojo de llaves que además estaban las de mi coche. ¡Es que les dejé hasta el coche! El tema es que han salido con el coche y tiene un geolocalizador, han dado con el coche y van a dar con todo. Lo raro es que no se han llevado un ordenador y el coche sí».