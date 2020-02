Sofía Suescun en ‘MYHYV’: «Me consta que Diego Matamoros y Estela Grande no están juntos»

Sofía Suescun ha vuelto a sentarse en su silla de asesora del amor de ‘MYHYV’ y desde allí ha comentado las novedades sobre su chico en ‘El tiempo del descuento’. Kiko Jiménez está muy de bajón desde la marcha de Estela Grande, a la que echa muchísimo de menos. Pero tampoco parece que para ella las cosas lejos de Guadalix de la Sierra están siendo fáciles.

María Jesús Ruiz era la primera en comentar que «Diego y Estela están separados. Fue una noche muy dura«. Así, la asesora del amor ha comentado que las cosas entre la pareja están tremendamente mal y que la modelo sigue apoyando al de Linares para «que se quede en la casa«.

Sofía Suescun hablando de Diego y Estela en ‘MYHYV’ / Cuatro.com

Una separación que también ha sido confirmada por Sofía Suescun: «A mí me consta que no están juntos». Una noticia que daba antes de insistir en que su chico tendrá que elegir entre ambas porque considera que «su amistad no es real. Ella está enamoradísima de Kiko y él no. A él le puede hacer en algún momento tilín porque la chica está bien. Pero el fin continuo de Estela es fastidiarme a mí y darme celos».

Kiko Jiménez, desolado sin Estela Grande

Y mientras Sofía Suescun insiste una y otra vez en que no va a consentir esa amistad, Kiko Jiménez en la casa de Guadalix de la Sierra va diciendo por las esquinas que está muy apenado y que, ahora que ya se ha ido Estela Grande, no tiene ninguna motivación para continuar allí.

Sofía Suescun viendo las imágenes de Kiko Jiménez / Cuatro.com

«Hay que recuperar la motivación Súper. Yo estoy acostumbrado a irme antes y dejar aquí a la gente. Pero cuando la gente se va yendo y es al revés es un sentimiento nuevo. Es como si entrar aquí Sofía y al rato me dices que se tiene que ir. Es como dejarte con la miel en los labios y otra vez vuelta a estar sin ella. Pero forma parte del juego. Pero es que te deja un vacío», decía Jiménez en el confesionario.

Palabras que, viendo su cara, no le han sentado nada bien a Suescun. Pero ella ha insistido en que no le habían molestado esas palabras, que ella lo entiende todo y que entiende ese sentimiento que tiene Kiko Jiménez: «A ver, si me pidera perdón y se creara un clima simpático, no me importaría quedar los tres«. En ese momento de la conversación Nagore Robles le ha dejado caer a la de Pamplona si tendrían una cena a tres y una posterior cita sin cámaras: «Sí, ¿por qué no? Los dos son muy guapos». Ahí queda eso después de un rato insistiendo en que no permitirá esa amistad…