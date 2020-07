Sofía Suescun estalla contra Jessica, novia de su hermano Cristian Suescun

Si Cristian Suescun quería mantener a su novia Jessica fuera de los focos, está claro que no lo ha conseguido. Primero Maite Galdeano dijo en ‘La Casa Fuerte’ que su hijo quería mucho a Jessica, pero que no estaba enamorada de ella. Después ha tenido algo con Yola Berrocal, aunque el de Pamplona ha dejado claro que con su compañera de reality no hay nada más que una amistad.

Cristian Suescun

Ante todo eso, Jessica ha terminado estallando en unas declaraciones a ‘Sábado Deluxe’, aunque la destinataria de las críticas ha sido su cuñada Sofía Suescun: «Sofía tendría que haberse preocupado por mí. No tenía nada malo que decir de Sofía y Maite hasta ahora que se han metido en su relación. Mi novio nos dejó a cargo de sus redes a Sofía y a mí. Me han llegado dos avisos de cambio de contraseña», señaló.

También habló sobre lo que se tienen Cristian Suescun y Yola Berrocal: «Se traen un juego extraño. Cada vez que veo algo estoy con el corazón en el puño. Lo siento y me pongo triste. Luego la madre incitándole, ‘¿no te parece guapa Yola? Dejarse manosear la entrepierna con la cámara enfocándolo todo… Quiero que me respete y cada día veo cosas peores».

Sofía Suescun, contra Jessica

Ante las acusaciones de su cuñada, Sofía Suescun estalló desde el plató de ‘Sábado Deluxe’: «Cuando me han robado en mi casa nadie me ha mandado un mensaje«, comentó la de Pamplona, que reconoció que no tiene una relación muy cercana con su cuñada. «Ella sabe que no está enamorada de ella, le ha intentado dejar varias veces. Sergi le da pautas para dejar a Jessica, estaba llorando, quería dejarla de una manera poco dolorosa. Mi hermano es muy básico y muy animal y no tiene tacto».

Sofía Suescun en el noveno debate de ‘GH VIP 7’

«Cristian no está enamorado. No me gusta Jessica para Cristian. Tenía una imagen diferente y viendo estas declaraciones y me ha cambiado la percepción que tenía sobre ella. Esta semana lo he pasado muy mal y no he recibido ni un triste mensaje y yo le he preguntado. Parece ser que lo que quiere es ir a un programa», finalizó Sofía Suescun, que además negó haber intentado cambiar las contraseñas de las cuentas de redes sociales de su hermano Cristian Suescun.