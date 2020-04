Sofía Suescun saca la cara por Kiko Jiménez tras decir que su suegra Maite Galdeano le da vergüenza ajena

Que Maite Galdeano y Kiko Jiménez se tienen un amor odio es algo público y notorio. Públicamente se han dicho lo mucho que se quieren pero también lo mucho que se ‘odiaban’. Ahora, durante el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’, el de Linares ha confesado que su suegra le da vergüenza ajena, algo que su chica comprende y defiende.

«¿Afirmas que Maite Galdeano es especial cuando en realidad piensas que da vergüenza ajena?«, ha sido la pregunta a la que contestaba Kiko Jiménez, explicando que «es muy graciosa, pero de hacer gracia a dejar de hacerla es muy fácil», provocando rápidamente la reacción de la aludida.

Sofía Suescun defiende las palabras de Kiko Jiménez / Telecinco.es

La madre de Sofía Suescun entró por teléfono y dejó muy claro que hará todo lo posible para separar a la pareja: «No me ha hecho gracia y voy a interferir para que Sofía no se lance tan pronto a casarse, voy a frenar la boda. Si siente vergüenza ajena pues siempre estaremos mal y le voy a hacer la vida imposible, y no va a haber paz. No voy a cambiar porque a él le parezca que hago el ridículo».

Sofía: «Ya sabéis que mi madre no tiene vergüenza»

Al ser preguntada por ello por Jordi González en ‘Conexión Honduras’, Sofía Suescun ha sacado la cara por su novio, asegurando que puede llegar a entender su respuesta: «Es algo que el siente. Muchas expresiones que tiene mi madre quizá pasan a un término que él no sabe cómo llevarlo, ya sabéis que mi madre no tiene vergüenza. Yo le entiendo perfectamente, fue sincero y se vio en muchas preguntas».

Cristian Suescun hablando del poli de Kiko Jiménez / Telecinco.es

Asimismo, Sofía Suescun ha insistido en que solo se trata de un enfado, que a su madre le «dolió muchísimo» lo que escuchó pero que seguro que se arreglarán: «kiko sabe llevar a mi madre y sabe cómo ganársela«. Por su parte, su hermano Cristian Suescun ha comentado que no le gusta que Kiko Jiménez entre en ciertos temas que son «cosas personales».