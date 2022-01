Sonia Ferrer, así «hincó rondilla» su novio para pedirle matrimonio

Este 2022 va a ser de lo más especial para Sonia Ferrer. La presentadora y Sergio Fontecha tienen previsto pasar por el altar el próximo verano si la pandemia del coronavirus lo permite, tal y como reveló ella misma a la revista ¡Hola!. Este sería el segundo matrimonio para la periodista, pues estuvo casada seis años con el cirujano plástico Marco Vricella, con quien tuvo una hija a la que llamaron Laura. También es la segunda vez que pasará por el altar el inspector de Policía Nacional.

Después de salir a la luz esta feliz noticia que marcará el nuevo año de la comunicadora, ha hecho unas declaraciones a las puertas de su casa a los medios de comunicación. Como era de esperar, Ferrer se ha mostrado muy emocionada, ya que se encuentra en un gran momento de su vida tanto a nivel personal como profesional. Sonia ha revelado cómo fue la pedida de mano y ha asegurado que fue en “clásico” y que sí hincó la rodilla. La periodista ha contado que no se esperaba para nada que Sergio Fontecha le pidiera matrimonio. “Fue un día en casa que venía de trabajar. Fue bonito, no lo quiero contar porque me gustaría que quedase para mí”, ha explicado con una sonrisa.

“Fue romántico y bonito, tal y como es nuestra relación”, ha añadido. Sonia y su pareja se conocieron a principios de 2021, por lo que llevan un año gestando esta historia de amor que tendrá como broche final un enlace, del que, por el momento, se saben pocos detalles. “El otro día lo pensábamos y llevamos un año… más locura fue cuando tenía 29 años y a los 3 meses me pidió matrimonio el padre de mi hija. Una relación con 20 años no es lo mismo que con 40”, ha reflexionado Sonia Ferrer.

Sonia ha dejado clara una cosa y es que Fontecha es el hombre de su vida. “Él es el adecuado”, ha dicho muy enamorada. “Estoy feliz. Nunca pensé que me volvería a casar. En realidad, nunca imaginé que querría volverme a casar”, ha continuado diciendo. Después, ha comentado que sobre la celebración será algo pequeña y bonita y con “la gente de verdad”. “Me gustaría casarme aquí en Madrid. La primera vez lo hice en Barcelona porque mi familia es de allí, pero yo me siento de aquí”, ha expresado. La periodista ha mostrado su entusiasmo por poder darse el ‘sí, quiero’ con Sergio Fontecha este 2022, pero ha dejado claro que solo ocurrirá eso si la situación sanitaria mejora. “Yo quiero, pero no tengo prisa, pero vamos a ver qué pasa con esta pandemia”, ha comentado. Ha dado a conocer que uno de los requisitos indispensables era que su hija se llevara bien con su pareja y ha así ha sido. «La niña está encantada», ha contado Sonia Ferrer.

Sobre si volviese a ser madre, Sonia ha recalcado que “siempre me han gustado los niños y el que me conoce lo sabe. Me habría gustado en su día hoy en día no me lo planteo, pero vamos lo que digo siempre ‘no hagas planes que la vida te los desmonta”, ha dicho con un toque de humor.