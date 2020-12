Sonia Marina: la clave del éxito beauty de María Pombo y Paula Echevarría

Sonia Marina es una de las maquilladoras con más trayectoria en nuestro país. La especialista lleva dedicada al mundo de la belleza desde que tenía dieciséis años y lo que en un principio comenzó como un hobby ha acabado convirtiéndose no solo en una de sus grandes pasiones, sino también en su carrera. Su formación en la materia fue a cargo de la escuela de Teresa Quero donde aprendió los fundamentos básicos del maquillaje para después ejercer como asistente de Moncho Moreno, quien le abrió las puertas del mundo de la moda.

A partir de los veintiséis años empezó a dedicarse al mundo de la belleza de manera profesional, colaborando con diversas marcas y proyectos, entre los que no faltaban las varias ediciones de la Mercedes Fashion Week Madrid. De un tiempo a esta parte, Sonia ha volcado sus esfuerzos en su propia marca. Un ambicioso proyecto con el que está muy satisfecha y del que se muestra muy orgullosa: “La idea de crear mi marca surgió porque siempre iba mezclando productos de diferentes firmas, pero siempre veía que había carencias en el mercado de productos que a mí me gustaban”, explica la estilista en conversación con este digital.

Sonia matiza que para ella, “crear esta marca fue mi gran ilusión y llevarlo a cabo ha sido una experiencia muy bonita. Mi prioridad es embellecer a la mujer, pero a la vez cuidar de su piel.” Una línea de productos que, de momento, solo está disponible para compras a través del portal web, donde la estilista ofrece una serie de consejos de asesoramiento personalizado para las clientas. La maquilladora asegura que son muchas las mujeres que le han dado las gracias por este ambicioso proyecto: “Son muchas las que están encantadas con la línea de productos. Me dan las gracias por crear esta línea tan eficiente y tan directa, ya que no son necesarios demasiados productos para embellecer”.

La estilista asegura que se encuentra en su mejor momento: “Estoy en el mejor nivel que podría estar. He conseguido todo lo que podría esperar. Ahora mismo, crear la marca es mi motor y mi mayor ilusión, necesitaba un proyecto para dar un paso más”. A pesar de que la firma lleva poco tiempo en el mercado, poco a poco va consolidando su espacio, pero Sonia está ya pensando en la siguiente etapa: estoy desarrollando la marca poco a poco, seleccionando los mejores productos, que es una ardua labor, pero mi intención es dar el salto internacional y espero hacerlo muy pronto”, mantiene.

La estilista tiene una larga trayectoria trabajando con rostros conocidos como Eugenia Silva, Judith Mascó, María Pombo o Paula Echevarría. “me encanta trabajar con celebrities. Esto es un trabajo de equipo. Yo pongo mi arte, mis manos, mi inspiración, pero estoy trabajando con mujeres que tienen su personalidad , sus gustos propios. Nunca intento imponer mi criterio sino sacar lo mejor de cada persona y que con eso esté maravillosa”, resalta. Sin embargo, no descarta dar sus propias ideas: “es verdad que yo siempre aporto mis ideas”. Algo que se ve muy claro en una de las últimas apariciones de María Pombo. “Cuando María Pombo fue a “El Hormiguero”, apostamos por el labio rojo. Conocemos a una María Pombo que es muy natural y que en su día a día se pone el labio nude, de manera que este cambio acaparó toda la atención”, declara.

La estilista reconoce que la situación de pandemia en cierta manera le ha venido bien para centrarse en su marca, pero ha cambiado algunos de los conceptos beauty más arraigados. “Con el tema de las mascarillas dejamos más a la vista la mirada. La mirada es la que habla ahora mismo por nosotros. Tener la mirada alegre es un punto que la mujer está buscando”, asegura.

Sonia ha revelado una curiosa anécdota que vivió en un desfile en Gran Canaria con Ariadne Artiles: “la dejé fea. No porque el maquillaje estuviera mal hecho, sino porque era un estilo que no le favorecía porque era muy recargado. Ella no estaba nada contenta y además era la que abría el desfile y yo no me pude contener y le dije que estaba horrorosa. Ella me agradeció que fuera sincera y conseguimos cambiarlo.”