Sonia Pattarino, exnovia de Iván González (‘La casa fuerte’): «El verdadero Iván es otra persona»

Después de que Ruth Basauri hablara en ‘Sálvame’ de cómo es Iván González, ahora otra expareja, Sonia Pattarino, ha hablado con ‘Viva la vida’ contando cómo fue relación con el concursante de ‘La casa fuerte’ y actual pareja de Oriana Marzoli.

«Hasta el día de hoy se ha visto que no sabe tener pareja, solo se quiere a sí mismo«, aseguró Basauri sobre cómo es el exsuperviviente, al que conoció durante su paso por ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Además también comentó que, a su parecer, González tiene una forma de ser con una cámara delante y otra completamente diferente en la intimidad.

Sonia Pattarino hablando de su relación con Iván González / Telecinco.es

«Este chaval no sabe hacer un reality sin una tía de por medio y se ha visto. Yo he vivido una historia con él y lo he vivido dentro de la tele y fuera de la tele y yo sé cuando está actuando y cuando no está actuando», contó la extronista. Unas declaraciones en la línea de las que ha realizado Sonia Pattarino.

Sonia Pattarino cuenta cómo rompió Iván González con ella

«Nuestra historia termina en septiembre del año pasado después de un bellísimo viaje a México que habíamos hecho. Cuando le pedí explicaciones, una mañana me dijo que no quería seguir adelante con nuestra relación. Porque uno no se levanta una mañana diciendo te quiero y a la mañana siguiente diciendo ya no te quiero», contaba explicando que se quedó sin una razón de peso para su ruptura.

Sonia Pattarino contando cómo es Iván González / Telecinco.es

Por ello considera que Iván González tiene dos caras: «Es una persona que se ha mostrado de un modo conmigo, pero al final el verdadero Iván es otra persona. Él dijo en una entrevista en Italia que yo era una persona muy celosa, obsesiva… y no era cierto», ha sentenciado. Habrá que esperar a la salida de él del reality para conocer su reacción a las palabras de sus exparejas.