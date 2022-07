Sonsoles Ónega jamás traicionó a Mediaset

Aunque digan lo contrario, Sonsoles Ónega no traicionó a Mediaset. Te contamos todos los detalles.

A ella le envía Antena 3 una propuesta de contrato y le da 48 horas de plazo para aceptarlo. Teniendo en cuenta que la oferta era bastante jugosa, y que iban a respetar su forma de hacer televisión, no se lo pensó. ¿Qué habrías hecho tú?

Lo que no se dice es que Sonsoles estaba totalmente libre para irse donde quisiera. La cancelación de Ya son las ocho y las burlas del amo del cortijo, que ya veremos dónde termina, no parecían casar demasiado bien con la profesionalidad indudable de una periodista de raza.

Como indicaba su padre Fernando Ónega al diario El mundo, «yo no tuve ninguna duda, es una oportunidad única que se le ha presentado en un momento perfecto en su carrera, a los 45 años. Me llamó muy nerviosa para contármelo y le dije que, profesionalmente, no tenía más remedio que aceptar porque es una oferta de esas que solo se te presentan una vez en la vida y sería suicida no hacerlo». Aclarado el bingo, esperemos que su nueva etapa en Antena 3 esté a la altura de lo que se espera de ella. Seguro que así será.

