Sophie Turner no esconde su tripita de embarazada por primera vez durante un paseo con Joe Jonas

La felicidad de Joe Jonas y Sophie Turner está tan solo a unos meses de ser completa porque la pareja tendrá un miembro más en su familia. Aunque el cantante y la actriz no han querido confirmarlo todavía lo cierto es que las imágenes ya no dejan lugar a la duda, como sí ocurría hace unas semanas en las que la ropa de Turner levantaba alguna que otra sospecha pero no dejaba nada claro.

Pues bien, la pareja ha decidido salir a dar un paseo por la zona en la que viven, algo que viene siendo habitual durante estas semanas de pandemia y ha sido en esta ocasión en la que un jersey un poco más apretado que de costumbre lo que ha permitido ver la barriguita que ya se le empieza a notar a Sophie Turner. Ambos iban por la calle cogidos de la mano y con mascarillas y, en el caso de la actriz, con una sudadera de color negro pero que justo se metía hacía dentro en la parte baja de la tripita.

Joe Jonas and Sophie Turner step out for some fresh air amid the quarantine in LA: https://t.co/VEwOvioksn ? JustJared.com (@JustJared) May 12, 2020

Con estas fotografías ya no hay ninguna duda de que la pareja de artistas serán padres dentro de no demasiado tiempo. Joe Jonas y Sophie Turner han celebrado hace tan solo unos días su primer aniversario de boda y qué mejor que hacerlo esperando al que será su primer bebé. Además, la familia Jonas crece, siendo Joe Jonas el siguiente de los hermanos en tener un hijo. Kevin Jonas ya tiene dos hijas con Danielle Deleasa, mientras que Nick Jonas y Priyanka Chopra aún no se han decidido por ampliar la familia.

Una boda improvisada que sigue dando que hablar

Joe Jonas ha concedido una entrevista con la revista GQ y ha revelado algunos detalles que todavía se desconocían de su boda en Las Vegas con Sophie Turner: «Nos casamos en Las Vegas con un imitador de Elvis. Tuvimos que casarnos legalmente en los Estados Unidos, por lo que pensamos que sería muy divertido llevar a nuestros amigos, invitarlos y hacer una boda improvisada», relata el cantante.

Sophie Turner pasea su embarazo junto a Joe Jonas

El artista decía: «Khalid estaba allí, fue genial. Y Diplo decidió transmitir en vivo todo, así que gracias por eso Diplo, y por poner filtros de perro en nuestra cara. Fue grandioso». Sin embargo lo mejor de todo fue que había dos personas que no sabían que esto había sucedido: «Nos explotó en la cara porque mis padres me llamaron a la mañana siguiente y me dijeron: ‘¿Acabas de casarte?’ y me di cuenta de que se lo dije a todos, pero olvidé decírselo a mis padres. Entonces, niños, aseguraos de decirles a vuestros padres cuándo os casaréis».