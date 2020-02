Soraya Arnelas sale en defensa de Christofer y Fani (‘La isla de las tentaciones’): «Están muy enamorados»

Desde que Fani salió de ‘La isla de las tentaciones’ se le ha podido relacionar con muchos famosos. La primera fue Oriana Marzoli con quien se la vio yendo de fiesta a cenar. Por si esto no fuera suficiente, a los días se pudo ver a Soraya Arnelas con la exconcursante en su casa pasando la tarde juntas con los hijos de la cantante.

Fani con Oriana| Foto: Instagram

Esto fue cuanto menos sorprendente para los seguidores de la extriunfita, algo que hizo que Arnelas explicase cómo comenzó esta amistad en ‘Socialité’. Según la cantante, Fani le contacto a través de las redes sociales: «Parecía una chica muy educada y le contesté (…) Fani dijo que quería conocerme en persona, le gusta mi música», contó la cantante que además explicó que Christofer y la futura superviviente habían ido a su casa «una vez» y que los había visto «muy enamorados».

El encuentro entre Soraya y Fani

Fue la propia Fani la que se encargó de compartir este extraño encuentro en sus redes sociales: «No vais a creer en casa de quién estoy», comenzaba diciendo en sus historias de Instagram la madrileña antes de enseñar que estaba con la mismísima Soraya Arnelas.

Fani y Soraya divirtiéndose con un micrófono | Instagram

«¡Hola familia! Aquí estamos, juntitas, cenando, pasando la tarde y cotilleando… ¡Quiero saberlo todo! A ver qué pasa mañana en el programa», decía emocionada la cantante. A esto Fani se preguntaba si contárselo y hacer el «spoiler» o si dejarla con la intriga, a lo que la cantante aseguró que no le había contado nada: «No, no. No me ha contado nada. Me ha dicho que mañana lo veáis todos«, explicaba.

Pero además de ponerse al día, contarse algún que otro secreto y hablar sobre ‘La isla de las tentaciones’, Fani subió algunos vídeos con micrófonos en la mano en lo que parecía un karaoke que se habían montado las nuevas mejores amigas, sin embargo, por suerte o por desgracia, no compartieron ningún dueto en las redes.