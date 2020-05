Sorpresa al salvarse Hugo de la nominación en ‘Supervivientes 2020’: bonitas palabras y un tierno abrazo con Ivana

La tradicional ceremonia de salvación de ‘Tierra de nadie’ se disputaba en el programa del 12 de mayo de 2020 a Jorge, Ivana y Hugo, tres pesos pesados del concurso que se tenían que medir ante el público para saber quién se salvaba de la nominación.

Hugo e Ivana en la ceremonia de salvación | Foto: Cuatro.com

Lara Álvarez les preguntó a cada uno por una palabra que les define. Jorge dijo que la ilusión, Ivana pronunció la palabra ganas y finalmente Hugo habló de lucha. Posteriormente el barro cayó sobre Jorge, que sigue nominado. Ana María Aldón comentó que le daba pena porque ya iban quedando pocos.

Hugo se salva de la nominación

Hubo que esperar bastantes minutos para que Carlos Sobera volviera a dar paso a la asturiana para que desde Honduras comunicara qué concursante se salvara. Una vez más, la presentadora quiso saber una palabra que les definiera, aunque en este caso Hugo tenía que decir algo sobre Ivana, mientras que ella tenía que encontrar una palabra que representara al uruguayo. Icardi dijo que Hugo era un luchador, mientras que Ivana aseguró que Sierra era una guerrera.

La audiencia decidió que Ivana Icardi tenía que seguir nominado. Se produjo entonces un curioso momento en el que ambos se abrazaron, algo que parecía casi imposible debido a que después de empezar una relación en la isla, rompieron y acabaron muy mal.

Hugo e Ivana se abrazan al conocerse que Hugo se salvó de la nominación | Foto: Cuatro.com

El uruguayo dijo que le sentía porque ella se merecía salvarse: «Lo siento por ella porque lo merecía igual que yo. Es una guerrera con todas las palabras y la verdad es que también me hubiese gustado que se salvase ella. No tengo palabras para dar las gracias a todos. No me esperaba la salvación, pensé que se iba a salvar Ivana, espero que se queda», finalizó Hugo muy emocionado.