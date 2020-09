Steisy responde a las críticas sobre su peso: «He engordado porque me estoy medicando»

Después de haber disfrutado de las vacaciones entre Ibiza y Mallorca, recorriendo sus playas y disfrutando de sus encantos, Steisy ha decidido hacer frente a todas las críticas que ha recibido por su cambio físico. En su nuevo capítulo de Mtmad la que fuera tronista de ‘MYHYV’ ha decidido contar la razón de su aumento de peso y lanzar un mensaje muy positivo a todas esas personas que tienen que soportar los mismo comentarios que recibe ella.

«Ahora me vais a escuchar a mí», ha empezando diciendo Steisy, asegurando estar «muy mosqueada»: «Lo que no puede ser es que una persona sea noticia por su peso. Me han sacado en todos los dados. Que Steisy engorda y está muy orgullosa. ¿De verdad que el peso de una mujer tiene que ser noticia? ¿Por qué no soy noticia por pegarme un viaje en Ibiza y en Mallorca que te cagas?», ha arrancado manifestando su enfado.

Steisy enseñando su cuerpo / Mtmad.es

Y asegurando que tiene muchísima gente que le apoya, la de ‘MYHYV’ ha explicado que ese vídeo iba dedicado exclusivamente a sus haters: «¿Con qué derecho, con qué confianza y quién te crees tú que eres para hablar a mí sobre mi peso? ¿Te crees que no me he dado cuenta? ¿Estás embarazada? ¿Has subido unos kilos? ¿Por qué las embarazadas están guapas y yo que estoy con ellas no?».

Steisy: «Os voy a decir lo que hay detrás de la palabra gorda»

«A mí no me afectan una mierdas las críticas. A la vista está. ¿Queréis ver cómo no me afecta? Mira lo que me importan las críticas«, decía levántadose del sofá y subiéndose el vestido para enseñar a cámara su barriga y su culo. «Os voy a contar lo que hay detrás de la puta palabra gorda o detrás de la palabra engordar o de los kilos de más», proseguía mostrándose cada vez más enfadada.

Steisy, contra las críticas por el aumento de peso / Mtmad.es

«Detrás de eso hay personas que se hinchan a vomitar. Hay personas que viven de mentiras para poder mantener ese peso. Hay personas que viven frustradas y amargadas porque no se pueden comer ni un trocito de pan porque engordan», decía antes de decidir contar la razón de su aumento de peso: «No necesito subirme a una báscula. Yo tengo una talla 42 y como si quiero tener una talla 50. Si yo me veo bien y estoy sana y no tengo ninguno de los problemas que causa la obesidad, por qué tengo que sentirme mal. ¿Y vosotros qué sabéis por qué esa persona está delgada o está gorda? Yo he engordado porque me estoy medicando y ahora me veo en la necesidad de contar por qué me medico. ¿Por qué lo tengo que contar? ¿Por qué me tengo que inventar una excusa de por qué he engordado? Pues os lo voy a contar la semana que viene, pero esto para mis haters, mientras pensar en que no sois nadie para hablar de nadie».