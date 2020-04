‘Supervivientes 2020’: Ana María Aldón confiesa sentirse dolida por las palabras de Rocío Flores en la palapa

La nominación disciplinaria de Yiya por un comentario que ella niega haber hecho sobre el físico de Rocío Flores está dando para muchas conversaciones en Cayo Paloma. Los compañeros de la nominada han considerado que ellos también creen que no se metió con el físico de la hija de Antonio David Flores, solo con el ruido que hacía. Algo que tenía muy contenta a la protagonista, pero que también le ha llevado a discutir con su amiga Ana María Aldón.

«También ella le debería haber parado los pies a Avilés«, consideraba Yiya, exponiendo que mientras que Ana María tiene que sacar la cara por Rocío Flores, ella no le corresponde cuando su amigo Avilés se mete con ella. Ante eso, Aldón quería recalcar que «es una hipocresía que diga que antepongo los intereses de un concurso a la familia. Pero es que he venido a concursar».

Ana María, dolida con Rocío Flores / Telecinco.es

Además la mujer de José Ortega Cano ha asegurado en ese encontronazo que considera que Flores «es una persona inteligente» y que sabe cómo tiene que actuar, por lo que ella no tiene que «decirle cómo tiene que hacer su concurso. No me meto ni en su concurso. ni en su vida, ni en nada». Un momento en el que decidió confesar que le dolió «lo que dijo en directo», haciendo alusión al comentario en el que Flores hablaba de lo defraudada que estaba con ella y no podía determinar cómo será su relación cuando ambas vuelvan a España.

Y sobre la palabra maldita, ‘morsa’, Ana María ha querido también comentar que ella escuchó que hablaba del sonido pero pidiéndole a Yiya que lo evite porque no tiene necesidad de repetirla. «Yo os agradezco que no hayáis aplaudido el momento en el que se me hizo partícipe de algo que yo no he dicho. Y luego os agradezco que me hayáis dicho uno por uno ‘Yiya, sabemos perfectamente que no lo has dicho'».

Yiya considerando que Rocío está fastidiando el concurso a Ana María / Telecinco.es

Ya mucho más calmadas después del pequeño encontronazo, Ana María Aldón insistió en que «no me tiene que obligar nadie ni decir nadie con quién me tengo yo que hablar o con quién tengo que discutir«. «Que sepas Ana que eres una tía grande y se te está jodiendo el concurso porque ella se victimiza. Haz lo que te salga del papo. Y deberías reírte más que es lo que te dice tu marido«, respondía al respecto Yiya.

Antonio David: «No entiendo ni a Yiya ni a Ana María»

Unas conversaciones tras las que Antonio David Flores, desde plató, ha insistido en que no entiende la actitud de Ana María Aldón: «No la entiendo ni a ella ni a Yiya. Al final terminan las dos manipulando una conversación y una realidad que ha sido la que hemos vivido todos. Rocío ha sido la primera que ha dicho que no necesita defensa alguna, pero ha dicho hasta en cuatro ocasiones que había echado en falta que Ana María le hubiera echado un capote».