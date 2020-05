‘Supervivientes 2020’: Elena se reencuentra con Adara y Aitor Molinero y sellan la paz en directo

La pasada noche del jueves 28 de mayo tenía lugar la gala número 15 de ‘Supervivientes 2020’ y ya oficialmente la última antes de la gran final, que se celebra el jueves 4 de junio. Además de esto, esta noche sería muy especial para los últimos 6 concursantes de la edición que, tras llegar a España, se reencontrarían por primera vez con sus familiares después de 14 semanas en Honduras. Eso sí, todo respetando la distancia de seguridad exigida por la pandemia del coronavirus ya que los concursantes todavía se encuentran realizando la cuarentena obligatoria.

Y este momento tan importante sería el momento en el que, por fin, una de las concursantes podría ver con sus propios ojos algo que llevaba soñando desde hace mucho tiempo y que se hizo realidad durante su estancia en la isla. Elena volvía a España sabiendo que sus dos hijos, Adara y Aitor Molinero, habían por fin dejado sus diferencias a un lado y volvían de nuevo a ser dos hermanos muy unidos.

Elena recibió una nota de Pedro, su novio | Foto: Telecinco.es

Nada más levantar la cortina que cubría el cristal de seguridad, la supervivientes se encontraba con Adara, su hija más mediática y quien la defendió en plató gala tras gala. Esta traía consigo un enorme ramo de flores blancas que venía en nombre de Pedro, pareja de Elena, y una nota que tenía que leer para ella misma y no compartirla con el público.

El abrazo de sus hijos

Y finalmente entró Aitor también para mostrarle a su madre como sus dos hijos podían estar en un mismo espacio después de tanto tiempo distanciados. «Se acabó la tensión», decía sin poder para de llorar. «Se acabó el no hablarnos, el mal rollo, el que no estemos unidos«, le reconocía Adara. «Se acabó el no aceptarse cada uno como es«, decía con una sonrisa Elena.

Elena vio por primera vez a sus dos hijos juntos | Foto: Telecinco.es

Esta quiso reconocer públicamente que ella también tenía cierta culpa de que sus hijos hubiesen estados tan distanciados durante este tiempo: «Igual yo no he sabido hacerlo. Pero aquello acabó y empieza una nueva etapa para los tres«. Pero Aitor no dudó en reconocerle que «la gran culpa es por parte de los dos y la falta de madurez«. Tras esto, hijos y madre se fundían en un abrazo a través de un plástico conocido como ‘Pared de los abrazos’.

Adara, de nuevo soltera

Pero a Elena todavía le quedaba una cosa por saber sobre lo que había ocurrido durante estos tres meses: la ruptura de Adara y Gianmarco. «Pregúntale a tu hija por su estado civil», insistía Jorge Javier Vázquez. «Soltera, hija, soltera», respondía entre risas la propia Adara. «Está el mundo lleno de hombres maravillosos«, intentaba animarla su madre. «Me cuenta creerlo, pero… Lo dudo ya«.

«¿Te gustaría que Adara volviera con Hugo?», le preguntaba el presentador después de tres meses conviviendo juntos en Honduras. «No, pero ella siempre hace lo que le da la gana. El Hugo que conocí allí tiene una forma de ser muy diferente a como ella es. No digo que sea mejor o peor, pero a mí personalmente creo que necesita otro tipo de persona», explicaba. Ante estas dudas, Adara no dudó en reconocer que nada de eso iba a ocurrir.