‘Supervivientes 2020’: Tenso reencuentro de José Antonio Avilés con sus compañeros de grupo

El pasado domingo 5 de abril durante ‘Conexión Honduras’ José Antonio Avilés era escogido para ser el concursante que conviviría durante unos días con los integrantes del otro grupo en el concurso, los siervos. Y su paso por la otra playa no fue del todo bueno para el colaborador, que pasó más hambre que otra cosa: «No he comido nada hoy», le reconocía a Carlos Sobera: «Mis compañeros han alargado un poco lo de cocinar para comerse mi parte. Y estoy un poco mareado porque ayer tampoco me dieron pescado«, reprochaba.

José Antonio Avilés, descontento con la experiencia | Foto: Telecinco.es

Pero el hambre se le quitaría en cuanto escuchase todo lo que sus compañeros de los mortales dijeron durante su ausencia. «Se nota muchísimo que no está», decían sus compañeros durante la comida. Sin duda la que más feliz estaba por este lado era Elena, enemiga número 1 de José Antonio Avilés a pesar de haber hecho (supuestamente) las paces días atrás. «Yo estoy encantada porque os escucho, escucho vuestras cosas, os dejan hablar, nadie está mirado que hago, nadie está malinterpretando una idea, nadie está metiendo mierda…«, apuntaba. Ferre le daba la razón y reconocía que él «mentalmente estoy descansado».

José Antonio Avilés, indignado con lo que escuchó | Foto: Telecinco.es

Ante estas palabras, la gran amiga del ausente, Rocío Flores, no ha dudado en salir en su defensa y echarle en cara a Elena estás palabras: «Cuando Avilés se ha equivocado ha sido la primera que ha salido a defenderte y que ha hablado con él«, le decía a la madre de Adara: «Pero yo me quiero llevar lo mejor de cada persona de Honduras y él me aporta risas. Sin él esta isla parece un tanatorio«.

«Yo no sería capaz de venir a darle un beso»

Ante esto, José Antonio Avilés no dudó en cargar contra Elena: «Esta señora es una estratega, lleva mintiendo a España desde el inicio. Hay que ser muy cobarde para decir esto cuando yo no estoy». Tras esto, todos los compañeros del grupo aparecieron en la barca para darle un cálido recibiendo y hasta la propia Elena se acercó a besarle. «Yo sería incapaz de venir a darle un beso o abrazo cuando hace unas hora me hizo un traje«, apuntaba el concursante.

Elena y José Antonio Avilés, a la gresca desde el primer minuto | Foto: Telecinco.es

Elena rápidamente se dio por aludida y no dudó en responder: «Yo es que tengo educación«, lo que Avilés respondía: «Para tener educación me ha invitado a ver el atardecer». Pero la discusión entre ellos podría parecía que no iba a terminar y Elena quería quedarse con la última palabra: «Yo no miento, no manipulo, no molesto…«. Tras esto, el presentador cortaba la discusión ante las caras de incomodidad del resto de concursantes.