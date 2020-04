‘Supervivientes 2020’: Un tiburón acecha a Ana María Aldón y Avilés huye sin prestarle auxilio

En el ranking que dio Jordi González el domingo 19 de abril durante ‘Conexión Honduras’, Elena Rodríguez era la aventurera que más ha pescado de la edición, seguida muy de cerca por Ana María Aldón. Esta ya se llevó en su día un buen susto puesto que no sabe nadar y vivió un momento angustioso -llegando a decir después entre risas que se ahogaba pero que el pescado no lo soltaba-, y ahora ha repetido al toparse con un animal marino.

El grupo al completo de los mortales salió a pescar. Después de que Albert Barranco consiguiera un primer pescado, llegó el turno de que probaran suerte Avilés y Ana María. Entonces esta empezó a gritar «¡tiburón!» y Rocío Flores, desde la orilla y sin saber qué pasaba, le pidió al periodista que fuera a ayudarla.

Ana María y Avilés pescando antes de la llegada del tiburón / Telecinco.es

Avilés, al entender a su compañera decir en varias ocasiones la palabra «tiburón», comenzó rápidamente a nadar hacia la orilla sin prestarle auxilio. Ya después, entre risas, le contaba a Barranco y Flores que ha salido «corriendo porque digo ‘mira, yo lo siento’, pero soy muy joven'».

Avilés: «Si somos dos, somos más golosos»

«Dice ‘tiburón, tiburón’ y Avilés en lugar de nadar hacia ella para salvarla…«, decía la hija de Antonio David entre risas después de ver que la cosa había quedado en una anécdota más de su aventura en Honduras. No obstante, el periodista ha confesado que no tenía previsto ir a ayudar a su compañera.

Ana María avisando de que ha visto un tiburón / Telecinco.es

«Ana María está más delgadita, ha perdido mucho peso y si le muerde tiene menos carne. Pero si ya somos dos somos más golosos y seguro que no nos deja títere con cabeza el bicho», decía en el confesario tras no habérselo ocultado tampoco a sus compañeros.

Por su parte, la mujer de Ortega Cano manifestó su miedo al ver el tamaño de ese tiburón: «Ha aparecido un tiburón que cuando me he dado la vuelta no podía nadar más rápido. ¡Qué miedo! Un tiburón de los grandes, no de los que veo pasar por la orilla. Yo decía aquí que voy a morir en Honduras».