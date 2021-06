Supervivientes 2021 | Oriana Marzoli presume en directo de su último retoque

Quién le iba a decir a María Isabel que el ‘antes muerta que sencilla’ se iba a convertir en una expresión popular. Tanto que es la mejor manera para definir cómo se sentía este martes noche Oriana Marzoli en el plató de ‘Supervivientes’. La rubia es una de las colaboradoras de ‘Tierra de nadie’, en el que analiza el concurso junto a otros rostros conocidos como El Maestro Joao, Rocío Flores, o los propios participantes expulsados de esta edición. Aunque son muchos, Oriana siempre consigue destacar con su particular personalidad y es que no tiene pelos en la lengua.

Este martes, la joven no ha conseguido pasar nada desapercibida y no únicamente por sus opiniones. Esta ha sido su gran reaparición tras someterse a una operación de cirugía estética mediante la cual se ha realizado un más que generoso aumento de pecho. Contenta con el resultado, no ha dudado en presumir de sus nuevos atributos con un bonito vestido marrón con escote palabra de honor. Sin embargo, no todo era bonito y no dudaba en confesar que «la verdad es que estoy un poco ahogada porque tengo que ir así con el corsé, apretadita durante un tiempo. Tengo que tener los pechos ‘sujetaditos’. Ya lo sabéis todos, me he operado el pecho», decía por si a alguien le quedaba alguna duda.

Tras estas palabras, Sobera aprovechaba para hacerle una pequeña broma, «¿ha sido una reducción, verdad?», ha dicho el presentador vasco. Sin embargo, el tono jocoso no le ha hecho mucha gracia a Oriana, que le ha contestado rotunda: «no, no. Pero, ¿cómo me voy a reducir? Si me opero es para ponerme, ¡no para quitarme! No me toques las narices que sabes que me molesta que me digas eso». A pesar de todo, lo cierto es que presentador y colaboradora se llevan muy bien y siempre que coinciden dejan momentos cargados de buen rollo.

Oriana Marzoli nunca ha escondido su gusto por los retoques estéticos y, como ha quedado demostrado en este ‘Tierra de nadie’, no ha necesitado que nadie le pregunte para confesar que ha pasado por el quirófano. Ella misma lo desveló en su canal de ‘Mtmad’, en el que quiso poner fin a las habladurías que aseguran que está «completamente operada». En el vídeo, matizó que su anatomía es natural en su mayoría, pues además del pecho tan solo se ha había inyectado ácido hialurónico en el labio superior en dos ocasiones. «La verdad es que solo estoy operada del pecho, cuando empecé en televisión era plana (…) Sentía que me faltaba algo más para sentirme más mujer. Era la típica niña guapa pero no la mujer guapa. Y por eso me puse las tetas, como la mayoría de la gente de mi edad», contaba en aquel momento para asegurar que «no me hace falta operarme de nada más», dijo, aprovechando para contestar -un poco indignada- responder a quienes dicen que se ha puesto labios: «chicas, se llama perfilador, te lo pones un pelín por encima y ya está»