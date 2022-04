'Supervivientes 2022': Nacho Palau, pone rumbo a Honduras

Comienza la cuenta atrás. Supervivientes 2022 está a punto de comenzar. Por el momento, no hay fecha de estreno, pero la cadena está dando a conocer los concursantes que formarán parte de esta edición del programa de supervivencia. Durante la noche de este último jueves del mes de marzo, la revista Diez Minutos ha revelado en exclusiva que Nacho Palau va a poner en rumbo a Honduras en las próximas semanas. Después, ha sido la cadena la que ha confirmado la participación del escultor en el reality más extremo de la televisión.

De esta manera, el exmarido de Miguel Bosé vivirá en primera persona lo que es pasar hambre bajo las condiciones climatológicas que puedan presentarse en los famosos Cayos Cochinos. Además, tendrá que lidiar con la convivencia del resto de concursantes. “Hola a todos, soy Nacho Palau. Soy concursante de Supervivientes 2022 y tengo muchas ganas de ir al concurso. Os mando un beso fuerte a todos y nos vemos “, han sido sus primeras palabras nada más conocerse la noticia.

Nacido en Valencia, Palau siempre ha sido muy celoso en su vida privada. Conoció al cantante de Amante Bandido hace más de treinta años por unos amigos en común. En ese momento, también comenzaba su andadura en el mundo de la escultura, pero tampoco cerró las puertas al amor. Un amor que no hicieron público hasta que tomaron la decisión de separarse.

Fue Nacho Palau, quien a través de sus abogados dejaba claro que su historia sentimental no había terminado del todo bien. “Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con D. Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y comoquiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, D. Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores”, se pudo leer en la misiva. Actualmente, se encuentran en una batalla legal que no ha terminado.

Al mismo tiempo que salía a la luz la participación del ex de Bosé, la misma publicación ha revelado que Asraf Beno es otro de los concursantes. Por otro lado, aunque no hay confirmación oficial por parte de Telecinco, hace unos días la revista Semana publicaba que Anabel Pantoja repetirá experiencia. Ocho años después de participar en otra de las entregas, la sobrina de Isabel Pantoja haría las maletas para poder demostrar que esta vez es capaz de llegar más lejos que en la otra ocasión. “Esto ha podido conmigo. Duré un día, pero se me pasaron muchas cosas por la cabeza. No era el hambre, era más mi cabeza, el agobio y la claustrofobia que me entró allí. Estoy arrepentida de no poder haberle demostrado a la gente lo que valgo”, dijo en 2014.