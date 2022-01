Supervivientes 2022: posibles concursantes y fecha de estreno

Secret Story contará con su edición de anónimos

>Secret Story regresa en las próximas semanas, y aunque haya sido el reality menos visto de Telecinco, por detrás incluso que La casa fuerte, la productora ha apostado por renovarlo pero esta vez con un gran cambio que ha alegrado muy a los telespectadores, los concursantes serán anónimos. Y es que ya han pasado años desde que los concursos televisivos de Mediaset los protagonizasen personajes no conocidos, parece ser que tras mucho tiempo y al ver las cifras de audiencia de la última edición, han decidido apostar por darle este cambio al formato, para que así no caiga en el olvido. Además, Toñi Moreno se estrena como una de las conductoras del programa, una gran oportunidad que la periodista no ha podido rechazar.

