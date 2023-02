Supervivientes 2023, se confirman los nombres de cuatro concursantes

Supervivientes 2023 está tomando forma y en breve comenzará una edición que, de momento, no tiene demasiado interés para el espectador.

Supervivientes 2023 está tomando forma y en breve comenzará una edición que, de momento, no tiene demasiado interés para el espectador. Lo habitual era equilibrar la nómina de participantes poniendo en la balanza a personajes de Telecinco con otros que ponían el esfuerzo físico para salir adelante en las pruebas.

Este año, todo parece indicar que este precepto va a saltar por los aires. Respecto a los confirmados, se adelanta que estarán Raquel Mosquera, Patricia Donoso, Adara Molinero y Gema Aldón. Cuatro mujeres totalmente distintas y una repetidora: Raquel que ya estuvo en el programa en 2018.

No parece estar claro que todo vaya a funcionar. Respecto a la fuerza física no nos queda la menor duda, pero en lo que respecta a que todo estalle hay elementos suficientes, como Adara, Gema o Patricia, para formar lo más grande a lo largo del desarrollo del concurso. No olvidemos que queda la parte masculina y que, posiblemente, se trate de enemigos íntimos de las cuatro personas anteriores.

De momento, se sabe que el viaje del equipo a Honduras se llevará a cabo en breve. A partir de ahí, todo es posible. Mosquera hacía ayer las paces con un Vázquez que, como ella misma recordó, en su última visita le trató de su forma habitual cuando alguien no se traga sus mamarrachadas.

Sea como sea, ya tenemos los ingredientes necesarios para una nueva edición del programa. Todo puede suceder, las espadas están en alto y todo parece indicar que habrá polémica. ¿Qué piensas tú al respecto?

Curiosidades Televisión #Adara Molinero #raquel-mosquera #Supervivientes 2023