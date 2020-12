Supervivientes: ¿En qué han despilfarrado el premio los ganadores?

Alberto Isla y cómo tirar el dinero

Alberto Isla no ganó la edición de 2018 pero ganó su dinerito en las semanas que estuvo. No sabemos en qué se gastó lo que ganó pero sí sabemos su capacidad para gastar sin sentido grandes sumas. En concreto, confesó a sus compañeros cómo despilfarró en su momento 300.000 euros. Y no dudó en reconocerlo abiertamente y tomándoselo con humor, como quien lo esperaba y no lo puede evitar.

El andaluz confesó que parte de esa pequeña fortuna la malgastó en salir de fiesta y costear esa fiesta a muchos amigos. También se le fue el dinero por el sumidero en compras compulsivas de ropa, como él mismo reconoció: “Yo llegaba a Versace y me compraba las camisetas más feas que había, pero siempre y cuando fuesen las más caras”. Lo curioso es que lo dijo casi entre carcajadas, sin dar mayor importancia.