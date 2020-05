Supuestas mentiras, estafas, invenciones… Todo lo que tendrá que explicar José Antonio Avilés tras ‘SV 2020’

José Antonio Avilés ha sido el último expulsado de ‘Supervivientes 2020’ y, aunque ya se hace una idea de lo que le espera a su vuelta, lo cierto es que son muchas las informaciones que están surgiendo sobre sus supuestos engaños y estafas de años atrás. El concursante ha fardado en multitud de ocasiones de su título de Periodista y de que estaba en el programa de supervivencia por serlo, pero son muchas las cosas que tiene que demostrar.

Todo esto comenzó cuando se puso en duda el título de Periodismo del que tanto hablaba y qué tan complicado es de encontrar. Su madre no supo decir dónde había estudiado, cuando Jordi González conectó con él se negó a decir el nombre de la Universidad en la que había estudiado y una autoridad de la supuesta Universidad en la que estuvo niega que Avilés haya estado allí matriculado y que tomarán medidas legales si se confirma que el documento que va presentando es falso.

Una de las personas que ha hablado sobre su experiencia con Avilés | Foto: telecinco.es

Sin embargo, esto se queda pequeño al lado de las informaciones que están recibiendo en ‘Sálvame’. Sandra Sánchez, dueña de una tienda de ropa, ha hablado claro por videoconferencia: «A mí me estafó. Primero me habló diciendo que era el estilista de Isa Pantoja y de Gloria Camila. Yo le mando ropa y sí se la hace llegar a las dos. Me lo creo porque lo compruebo. A partir de ahí me empezó a estafar diciéndome de vestir a Lara Álvarez, a Dulceida… y nunca me devolvió el dinero. Falsificó la transferencia y nunca llegó el pago. 1182 euros es la cifra. Lo tengo todo súper claro y nunca me lo llegó a ingresar. Lo más fuerte es que me dijo que su abuela había muerto, lo mandó su secretaria. Ya hasta me sentía mal».

Los testimonios son de lo más variados, desde una persona que cuenta que «se presentaba como manager de gente que no era» y que pedía un trato de favor y un «sitio apartado» en una taberna como si fuera famoso, hasta no pagar en una galería de cuadros diciendo que «lo pagaba la productora de ‘Viva la vida'». Además, aseguran que mandaba pantallazos de transferencias que después el banco les confirmaban que eran falsas.

Deudas y temas inventados

El tema de las supuestas estafas continuaba creciendo a medida que ‘Sálvame’ iba avanzando. «Mi marido le vendió un sofá de 3000 euros y ha pagado 780. Son cantidades que sabe que no va a tener problemas de demandas pero debe dinero a mucha gente», decía un testigo. Otro de los testimonios ha aportado una conversación de Avilés en la que le decía: «Te voy a decir una cosa. A mí faltas de respeto no me vas a tener por 80 euros de mierda».

Un testimonio revela su situación | Foto: telecinco.es

Además, el programa ha vivido en sus propias carnes las supuestas invenciones de Avilés, como cuando les contó que estaba invitado a la boda de Chabelita Pantoja y Alejandro Albalá: «Yo me entero de la noticia y me pongo a investigar porque me dedico a esto. Soy periodista y me pongo a investigar. Yo estoy invitado a la boda de Chabelita. Yo estoy oficiado a la de Chabelita mediante la wedding planner. Lo que tú quieras saber de Chabelita, Kiko e Isabel Pantoja me lo puedes preguntar que te lo cuento todo«. También un Youtuber ha revelado algo sorprendente: «Fue súper pesado. Nos dijo que era estudiante de Periodismo y nos pasaba información. Me llegó a contar que se había acostado con Ylenia Padilla y después con Labrador pero que no lo nombráramos porque a él le podía repercutir en su profesión», concluía.