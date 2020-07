Susana Molina aclara su situación sentimental: «Nada que merezca la pena contar»

Días atrás Susana Molina compartía en los stories de su cuenta de Instagram un vídeo abrazándose a un chico al que solo se le podía ver de espaldas, haciendo imposible así reconocerlo. Esto dio lugar a muchas especulaciones y la teoría que más se repetía era la del posible nuevo hombre que ocupaba el corazón de la participante de ‘La isla de las tentaciones’.

Tras mucho revuelo, ella misma aclaró a través de la misma red social que se trataba de un amigo suyo y que para nada tenía algo que ver con su vida sentimental. Tras esto, ha aprovechado también para hablar largo y tendido sobre ello en su canal de Mtmad dejando claro en qué punto de su vida se encuentra en cuanto a relaciones. «No estoy abierta al amor«, dice nada más comenzar. Eso sí, consciente de las palabras (especialmente las suyas) se las lleva el viento, puede ser que todo cambie de la noche a la mañana: «Pero es una tontería porque si de repente llega una persona que te llena, te gusta, todos mis planes se van a ir«.

Susana Molina abrazando a un amigo | Foto: Instagram

Pero más allá de esto, la que fue ganadora de ‘Gran Hermano’ es consciente de que, tras romper con Gonzalo Montoya, se ha vuelto mucho más exigente a la hora de encontrar al próximo hombre que ocupará su corazón: «Aunque ahora llegase el amor de mi vida, igual no funcionaría porque soy más reacia«, reconoce: «Creo que no es el momento y si puedo atrasarlo lo máximo posible, lo haré».

Algo que, para ella, es algo totalmente nuevo: «Yo nunca he estado mucho tiempo soltera«, dice antes de asegurar que desde que tuvo su primer novio a los 14 años ha estado enlazando relaciones sentimentales constantemente: «He tenido relaciones muy estables siempre«. Y ahora asegura que es momento de tener una relación estable consigo misma. Eso sí, Susana Molina se conoce muy bien y es consciente de que podría encontrar el amor de su vida varias veces al día: «¿Qué me enamoro 10 veces al día? Pues sí, me ilusiono bastante fácil«.

«Me estoy enamorando de mí»

De hecho asegura que podría haberlo hecho ya que el cambio de vida al irse a vivir a Madrid le puso en su camino a muchos hombres que podrían ser novios potenciales, pero que ninguno acabó por interesarle lo suficiente: «No sé, igual es porque no estoy en el mood, estoy todo el rato buscando fallos…«, apunta: «Estoy en un momento de disfrutar de mi soltería, de mis amigas… me estoy enamorando de mí».

Susana Molina asegura estar completamente soltera | Foto: Mtmad

Tras esto y para evitar volver a protagonizar rumores e incluso noticias falsas, Susana Molina promete que el día que tenga alguna ilusión en el terreno amoroso no dudará en hacerlo público: «En su día dije que, si algún día me ilusionaba, no lo iba a enseñar porque me lo gafabais y porque todo es mucho más complicado cuando es público. Pero me conozco y sé que no lo voy a hacer porque se me va a notar. Así que lo retiro para que no estéis pendientes todo el rato». Y tras esto, dio por terminada la conversación de una forma muy clara: «Hoy en día no existe nadie en mi vida, nada que merezca la pena contar«.