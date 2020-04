Susana Molina confiesa 7 años después en que gastó los 300.000 euros del premio de ‘Gran Hermano 14’

El confinamiento está siendo aburrido (por momentos) para todos por eso los influencers se han propuesto generar más contenido en redes sociales para así estar entretenidos ellos y también todos sus seguidores. Y tras unos días un tanto perezosa, como ella misma ha confesado, Susana Molina se propuso grabar un vídeo respondiendo a todas las preguntas que tenían sus followers. Y ha hablado un poco de todo.

Por supuesto el tema más se repitió fue el de Gonzalo Montoya. La joven les reconoció que no le gustaba mucho responder a este tipo de preguntas sobre su empareja porque en su momento (tras ‘La isla de las tentaciones’) ya se habló mucho de ello y ahora forma parte de su pasado aunque no dudó en reconocer, como ya hizo en su día, que «le quiero» pero obviamente «no como pareja».

Susana Molina y Gonzalo Montoya rompieron en ‘La isla de las tentanciones’ | Foto: Instagram

Zanjado este tema, sus seguidores también se preguntaban qué había hecho Susana Molina con el dinero que había conseguido tras proclamarse ganadora de ‘Gran Hermano 14’ siete años atrás, en 2013. Y aunque a este tipo de dudas siempre vienen respondidas por cosas como: comprarse una casa, un súper viaje, invertir en algo… en el caso de la murciana fue un tanto distinto (y mucho menos lujoso).

Molina cuenta que tras salir del reality de Telecinco ella y Gonzalo Montoya, con quien empezó a salir durante su aventura en Guadalix de la Sierra, ambos se fueron a vivir juntos a Madrid. La joven, que por aquel entonces tenía 22 años, usó parte de ese dinero para vivir en la capital pero la aventura no fue como se esperaba: «No me gustó mucho el círculo en el que nos movíamos, estuve fatal. No salía de casa, no hacía nada. Ese año tiré de ahorros, me compré un choche…«, confiesa.

«No me gustaba el círculo en el que nos movíamos»

Por supuesto los 300.000 euros no solo fueron destinados a eso y muchos se los guardo como ahorros. Y a pesar de esto, cuando se fueron a vivir a Sevilla, Molina decidió ponerse a trabajar en una tienda de ropa para hacer algo con su vida: «No me hacía falta el dinero pero quería trabajar porque quería hacer amigas«, confiesa: «Y fue una experiencia buena».

Y para terminar respondió a todas dudas que tenían acerca de su físico. Susana Molina asegura que mide 1,75 metros y que su peso siempre suele estar en torno a los 58 kilos. En cuanto a la operación de pecho a la que se sometió recientemente, asegura estar muy contenta con el resultado aunque todavía no ha alcanzo la talla que le gustaría porque aún tiene hinchazón por la intervención.