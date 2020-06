Susana Molina cuenta cómo fue el robo que sufrió en la casa de Anabel Pantoja

Después de romper con Gonzalo Montoya tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, Susana Molina se propuso comenzar una nueva vida dejando Sevilla atrás y comenzando de cero en Madrid. Una ciudad en la que había vivido antes, justo al salir de ‘Gran Hermano 14’, pero en la tampoco tuvo una muy buena esperanza. La joven se quiso buscar un piso ideal para ella así que, mientras tanto, se instaló en un piso que Anabel Pantoja tenía en la capital junto a un amigo.

Y aunque la joven se prometía un futuro maravilloso, no las tenía todas consigo. Y no solo por la pandemia (que también). Tal y como la propia Susana Molina en su canal de Mtmad, el 15 de julio y con las maletas todavía sin deshacer, tanto ella como la colaboradora de ‘Sálvame’ fueron víctimas de un robo en su propia casa. Por suerte ellas no estaban dentro.

Todo ocurrió cuando Susana Molina llegó de ‘La isla de las tentaciones’ | Foto: Mtmad

«Llegamos y la puerta estaba cerrada. Normal, no habían forzado la cerradura. Entramos y mi habitación estaba… No os podéis imaginar. Todo destrozado«, empezó contando a la cámara. «Nos miramos y no sabíamos como reaccionar. Ella me dijo: ‘Yo no sabía que eras tan desordenada’. Y yo soy desordenada, pero hasta ese nivel que parecía que había ocurrido cualquier cosa».

«Me robaron el ordenador, el iPad, un móvil… me dejaron seca»

Y ciertamente, así era. «Me dio un ataque de risa, pero de risa nerviosa. Me robaron el ordenador, el iPad, un móvil… me dejaron seca. Fuimos a denunciar y todo«. Pero claro, tras aquel episodio, Susana reconoce que no se encontraba cómoda en esa casa y quería salir de allí por patas. «Yo estaba obsesionada con que no quería estar sola en ese piso y entonces me cogí este. Per lo hice sin pensar. Esto pasó un viernes y yo el lunes vi este piso y dije: ‘Me voy’. Básicamente porque era un séptimo y aquí no podía entrar», aseguraba.

Este hecho pasó bastante desapercibido a pesar de que Anabel Pantoja lo contó, pero no dio toda la información, concretamente la de que la verdadera víctima había sido Susana Molina. «No se podía contar. Bueno, no se quería contar que yo estaba ahí con ella porque cuando acababa de llegar de ‘La isla de las tentaciones‘», reconoce. «Si yo hubiera dicho que estaba con Anabel y que nos había robado hubiera sido muy evidente«.