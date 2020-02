Susana Molina explica su ruptura con Gonzalo Montoya en su nuevo canal de Mtmad: «Me quité 20 kilos de encima»

Susana Molina y Gonzalo Montoya se conocieron hace seis años cuando los dos decidieron entrar a participar en ‘GH 14’. Desde el primer momento se hicieron inseparable y cuando la concursante se proclamó ganadora del concurso, decidieron empezar la relación fuera y se fueron juntos a vivir a Sevilla. Después de seis años de relación querían sentir las mismas mariposas que al principio y por eso decidieron entrar en ‘La isla de las tentaciones’. Lamentablemente ocurrió todo lo contrario pues la ganadora de ‘GH 14’ decidió marcharse sola del reality después de darse cuenta de que no estaba enamorada de él.

Ahora que está atravesando uno de los peores momentos de su vida desligándose de todos los recuerdos que ha creado con Montoya, ha decidido crearse un canal de Mtmad para abrirse más a sus seguidores y darse a conocer. En su primer capítulo ha querido empezar por el principio y contar cómo se encuentra su relación con el concursante: «Mi relación siempre ha sido pública y siento que quiero daros una explicación«, ha empezado diciendo a sus seguidores antes de dar su punto de vista de cómo ha sido la ruptura.

El nuevo canal de Susana Molina en Mtmad|Foto: mtmad.es

«Teníamos una vida de ensueño en la que no teníamos problemas. Por eso no me replantee algunas preguntas y me conformaba«, ha dicho intentando que se entienda por qué se dio cuenta que ya no sentía eso cuando estuvo aislada en la isla y no antes. Una de las cosas que más se ha comentado es cuando Gonzalo Montoya, durante su estancia en República Dominicana, dijo que Susana no tenía amigos y vivía pegada a él como un ‘pokemon’. La concursante, aunque no le guarda rencor por sus palabras, ha querido dejar claro que eso no es verdad: «Yo tenía mis amigas y hacía mucha vida con ellas. Yo no era una carga para él, eso fue al principio cuando yo me fui a Sevilla para estar con él sin conocer a nadie. Creo que ni él piensa lo que dijo en ese momento», ha dicho confesando que cree que Gonzalo depende más de ella que ella de él.

Susana Molina ha continuado su explicación sobre cómo fue el proceso en el que se dio cuenta de lo que sentía por Gonzalo no eran celos: «Le echaba de menos como amigo pero no como pareja. Tenía la necesidad de salir de ahí sola y la rabia que sentía se fue transformado en pena porque no hubiese funcionado«. Además, confiesa que durante todo el camino hasta la hoguera final estaba repitiéndose que se iba a ir con él pero con una conversación pendiente pero que finalmente de derrumbó y aunque sea una chica muy racional se dejó llevar por el corazón: «Fue la primera vez que dije todo lo que sentía. Ha sido la vez que más libre me he sentido pero fue el momento más duro de mi vida».

Susana Molina explicando su ruptura con Gonzalo Montoya|Foto: mtmad.es

La concursante terminó deseando que si alguna persona estaba sintiendo lo mismo que ella esto le sirviese para tomar una decisión. Por otro lado, la persona que peor lo ha pasado y lo sigue pasando es el otro implicado en la relación, Gonzalo Montoya, que asegura haber necesitado ayuda psicológica para poder superar esta ruptura ya que a él le sirvió ‘La isla de las tentaciones’ para darse cuenta que quería formar una familia con Susana y cuando ella le dijo que se iba sola fue un shock para él. La concursante piensa que es lo mejor para los dos: «Gonzalo se merece a una persona que este al 100% y yo también me merezco sentir el amor de nuevo«.