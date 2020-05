Susana Molina se confiesa: ha sido infiel, no volvería a un reality y muchas cosas más

Susana Molina se ha convertido en un personaje muy popular tras su participación en ‘La isla de las tentaciones’ junto a Gonzalo Montoya, el que era su pareja y al que dejó tras el concurso. La influencer ha continuado con su canal en MTMAD en el que se muestra tal cuál es y donde responde a muchas preguntas que sus seguidores se van haciendo y le plantean en redes sociales.

En esta ocasión Susana Molina ha querido responder a las suposiciones que sus seguidores hacen sobre ella, su vida y su forma de ser, algo bastante llamativo. La joven ha contado que se considera bastante graciosa aunque tiene un humor que no le hace mucha gracia a todo el mundo y ha revelado que le da «muchas vueltas a todo, cosas que a lo mejor no requieren pensar tanto y hay que ser más impulsiva».

Susana Molina hablando de sus asuntos | Foto: MTMAD

También ha querido dejar claro que no se cree superior por el simple hecho de ser conocida, algo que mucha gente cree: «No veo un gran cambio en mí, en mi personalidad, de antes de ser famosa a ahora. Veo un cambio evolutivo pero no por ser famosa». Susana ha revelado que es muy perfeccionista y que, sobre todo, lo es con ella misma, así como que es bastante insegura en algunos aspectos, ya que por ejemplo entrar en un plató no le pone nada nerviosa.

Nada de realities y confesiones de pareja

Susana Molina ha contado que «no volvería a un reality ahora mismo pero no sé qué puede pasar dentro de x años. Ahora siento que he cerrado un ciclo, una etapa de mi vida y no quiero volver a entrar en un reality«. Evidentemente esto le ha llevado a su relación con Gonzalo Montoya: «No me arrepiento de haber estado con Gonzalo. Es una etapa de mi vida súper bonita y súper feliz».

Susana Molina hablando de Gonzalo | Foto: MTMAD

En cuanto a los temas de relaciones de pareja revelaba que no es nada romántica pero que le gustan «los detalles pero el rollo cena romántica con velas y flores no es algo que me haga mucha ilusión». También ha contado que ha sufrido mucho por amor, pero sobre todo en la relación previa a Gonzalo Montoya. Cuenta que no entra en sus planes casarse ni ser madre pero, lo más llamativo de todo lo que ha dicho ha sido: «He sido infiel pero no en la relación que conocéis. Me arrepiento muchísimo y no compensó nada».