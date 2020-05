Suso desmiente a Sofía Suescun: «Mentí por ti, me besaste y fuiste desleal a Kiko Jiménez conmigo»

Desde su puesto de colaborador de ‘Viva la vida’, Suso ha querido comentar con Emma García lo que Sofía Suescun había dicho de él durante el polígrafo de ‘Sábado Deluxe’. Una explicación que ha dejado a todos con la boca abierta y que traerá polémica para rato puesto que ha desmentido lo que dijo en su día, asegurando que sí hubo beso con Sofía Suescun en una sala VIP de Telecinco mientras Kiko Jiménez estaba en ‘GH VIP 7’.

Pero antes de dar la versión de la historia y contradecir la que él mismo dio en su día, Suso Álvarez ha querido mostrar su dolor y si decepción por las palabras que le dedicó la navarra: «Qué necesidad tenía de crear un conflicto entre nosotros cuando iba a hablar de Avilés. Y como me has dejado de desleal, de traidor.. y yo me debo a mi credibilidad… sí, mentí. Mentí para protegerte. Me besaste y fuiste desleal».

Suso muy dolido con Sofía / Telecinco.es

En ese momento ha querido contar qué pasó aquella tarde en una sala VIP de Telecinco durante una publicidad de ‘Viva la vida’ después de que José Antonio Avilés contara en su día en directo que había visto a los jóvenes enrollándose y él asegurase que eso no era verdad. Pero ahora ha cambiado por completo la versión asegurando: «Tú ese día te lanzaste sobre mí y me besaste. El poli dijo la verdad porque no nos enrollamos porque yo me quité, solo hubo el beso que me diste«.

Suso: «Sofía siempre será mi niña»

El colaborador ha explicado que a esa salita llegó Sofía Suescun y se lanzó sobre él: «Entró corriendo y se me tiró encima. Yo la cogí porque le tengo un cariño enorme y me plantó un beso y le dije que no lo hiciera, que me tiene que besar con mi consentimiento aunque yo no tuviera que dar explicaciones a nadie. Y se quedó ahí como una broma». Un hecho que se produjo en una tarde en la que Sofía Suescun tuvo que ver imágenes de ese aparente tonteo que empezaba a haber entre Kiko Jiménez y Estela Grande.

Luis Rollán enseñando una de las fotos / Telecinco.es

Y dicho todo esto, Suso también ha querido apuntar que sabe que el de Linares va a acudir a ‘Sálvame’ a hablar del asunto y a criticarle y, por supuesto, desmentirle: «Sofía siempre miente a sus parejas y en alguna ocasión ha patinado conmigo. Y sé, porque me he informado, que Kiko le ha dicho que con Suso no quiere tonterías y quiere distancia porque rompe la relación. Y por eso sé que Sofía está tirante conmigo».

Unas declaraciones a lo largo de las que ha insistido en que quiere «mucho a Sofía» y está muy dolido porque para él «siempre será mi Sofía y mi niña«, pero sentía la necesidad de contar la verdad. Una verdad que, además, está documentada tal y como ha explicado la propia Emma García y que ha corroborado el programa enseñando algunas fotos de aquel día como una de las que tenía Luis Rollán en su teléfono móvil.