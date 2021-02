Sussex: Diana, espejo de los Sussex en su ‘ruptura’ con Buckingham

La confirmación de la salida definitiva de los duques de Sussex como miembros trabajadores de la familia real ha supuesto un trago agridulce para la pareja. Por un lado, el príncipe Harry y Meghan Markle son al fin libres para hacer cuanto desean con su vida, tanto profesional como privada, pero han tenido que renunciar a algunas cuestiones que, el caso del duque de Sussex, han resultado especialmente dolorosas.

En el comunicado emitido por el palacio de Buckingham se confirmaba que la pareja había reafirmado a la Reina su intención de no seguir siendo miembros en activo de “La Firma”, pero ello no era óbice para que continuaran siendo “miembros muy queridos de la familia”, rezaba el texto. Sin embargo, aunque es probable que en algún momento -sobre todo en actos privados- los Sussex vuelvan a reunirse con el resto de los Windsor y mantengan una relación cercana, ya no volverán a representar a la Corona ni a la reina Isabel. Por este motivo, la monarca ha retirado al duque de Sussex los títulos militares honoríficos y a ambos los patronazgos que les había otorgado.

Una situación que recuerda en cierta medida a lo que ocurrió cuando Diana de Gales se divorció del príncipe Carlos en el año 1996. Cierto que el caso de Meghan y Harry no es un divorcio, pero a los efectos, las consecuencias a nivel institucional resultan muy similares. Y es que, aunque sigan siendo miembros muy queridos de la familia y mantengan contacto con la reina Isabel y otros miembros del clan Windsor, lo cierto es que Su Majestad ha dejado muy claro que ya no podrán ejercer como representantes de la Corona. A tales efectos, ha retirado al príncipe Harry sus títulos militares honoríficos, esto es Capitán General de la Royal Navy, Comandante Honorario de la RAF y Comodoro de la Royal Navy Small Ships and Diving. También patronazgos como el del Teatro Nacional en el caso de Meghan, que fue una herencia directa de la Reina, los cargos en la Asociación de Universidades de la Commonwealth o en la Rugby Football Union y la Rugby Football League.

Hay algunas organizaciones con las que, no obstante, no han roto de manera definitiva. La pareja conserva su colaboración directa con Mayhew y Smarts Works Charity, que ayuda a encontrar empleo a mujeres en estado vulnerable y que es una de las que más ha cuidado Meghan Markle. También los Invictus Games, una de las iniciativas más importantes para el duque de Sussex.

Lo que ha ocurrido con los Sussex guarda algunas similitudes con el caso de Lady Diana. En el momento de su divorcio, la Princesa era uno de los miembros más activos y populares de la realeza -incluso cuando ya se había separado-. Diana patrocinaba numerosas causas, pero justo después de que se confirmara el divorcio, tuvo que renunciar de golpe a cerca de un centenar de patronazgos, incluida la vicepresidencia de la Cruz Roja, una de las organizaciones con las que más implicada estaba.

En cierta medida, en lo que respecta a conservar los patronazgos, Diana tenía menos oposición entre los Windsor que Harry, ya que ella dejaba de ser un miembro activo por divorcio, no porque no quisiera seguir representando a la Corona. Sin embargo, la Princesa, fuera del entramado de “La Firma”, no contaba con apoyo económico y ni siquiera estaba claro que pudiera seguir utilizando el palacio de St. James como base de operaciones. Desde Buckingham anunciaron que entendían que la Princesa renunciase a sus patronazgos, aunque nunca se especificó si hubo algún tipo de presión externa. Lo que estaba claro es que ni la Reina ni el príncipe Carlos estaban dispuestos a financiar las causas que apoyaba Diana, a quien además, retiraron el tratamiento de Alteza Real.

Fue la misma Diana quien comunicó su renuncia a las organizaciones afectadas, a quienes escribió una carta en la que les explicaba su nueva situación y lamentaba no poder ofrecer el mismo nivel de apoyo y compromiso. Pese a que fueron muchas las causas a las que renunció, Lady Di pudo mantener seis de sus patronazgos: la presidencia del hospital infantil Great Ormond Street Hospital y el Royal Marsden Hospital, la ONG internacional Misión contra la Lepra; Centrepoint, el Ballet Nacional de Inglaterra y el National AIDS Trust.