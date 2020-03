‘SV 2020’: Cristian se confiesa sobre su relación con Kiko Jiménez y habla de la relación de este con Estela Grande

Aunque José Antonio Avilés se podría decir que es el cotilla oficial de ‘Supervivientes 2020’, Cristian Suescun no se queda atrás y sabe muy bien qué tiene que preguntar a cada concursante para dar temas que generen expectación. Sin embargo, esta vez ha sido él el protagonista de la jugosa conversación.

Mientras tomaba el sol con Hugo Sierra en la playa, el hijo de Maite Galdeano ha hablado de cómo es su relación con su cuñado Kiko Jiménez, confesando que al principio le parecía «un poco chulesco», pero que después de conocerle mejor ha cambiado de parecer.

[cimg][img=Cristian hablando de Kiko Jiménez con Hugo / Cuatro.com]https://img.bekia.es/articulos/102000/102969/1.jpg[/img]Cristian hablando de Kiko Jiménez con Hugo / Cuatro.com[/cimg]

«Es un tipo serio, al principio me parecía un poco chulesco. Pero le conocí. Creo que quiere bastante a mi hermana. Tiene un par de huevos y siempre se moja, por eso se gana a veces muchos enemigos», explicaba antes de saltar a otro tema estrella, la relación del de Linares con Estela Grande.

Cristian: «A Estela se le notaba que le gustaba Kiko»

«Se le notaba demasiado que le gustaba. Kiko jugaba un poco, igual cierta atracción, pero la quería como amiga«, aseguraba Cristian. Unas palabras muy aplaudidas por su hermana Sofía desde plató: «Ha hecho una descripción perfecta, objetiva y realidad de lo que pasó en el concurso».

[cimg][img=Cristian hablando de Kiko y Estela / Cuatro.com]https://img.bekia.es/articulos/102000/102969/2.jpg[/img]Cristian hablando de Kiko y Estela / Cuatro.com[/cimg]

Por su parte, Jiménez ha comentado que se lleva muy bien con su cuñado y, sobre Estela, ha dicho tener «una relación cordial, de amigos, está también en ‘MYHYV’ y cuando la veo en Telecinco tengo un trato cordial, siempre la saludo«. No obstante, ha aprovechado la ocasión para lanzar la pullita: «Ella dio unas declaraciones que no eran las correctas porque decía que no manteíamos contacto y para nada es así. Aquí tengo unos mensajes que me dejó en leído y no me contestó».