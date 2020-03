‘SV 2020’: José Antonio Avilés asegura que Kiko Jiménez ha sido infiel a Sofía Suescun

Tras la expulsión de Cristian Suescun, Sofía Suecun sigue en el plató de ‘Supervivientes 2020’ como comentarista y como ganadora del reality de supervivencia. Allí se ha enterado que, antes de marcharse su hermano, José Antonio Avilés tuvo una conversación con él en el que aseguró que Kiko Jiménez le había sido infiel.

«Es que no me ha puesto los cuernos, siento al que moleste«, decía la aludida al decirle Jordi González que iban a poner ese vídeo, muy tranquila y segura de que su novio le es totalmente fiel. Y eso ha seguido manteniendo después de ver el vídeo en el que el periodista habla de esa presunta infidelidad.

Avilés contándole la historia a Cristian / Telecinco.es

«Pregúntale por el bal ‘El Jamón’, en Linares, que tiene allí una amiguita de hace dos meses«, le decía el periodista, animándole a que preguntase a su cuñado cuando volviera a España. Y para apoyarse en su testimonio, hacía referencia a Maite Galdeano, asegurando que si a ella no le gustaba su yerno sus razones tendría.

Sofía Suescun, muy segura de su novio

Cristian, por su parte, alucinando, se limitaba a decir que su hermana está muy enamorada de Kiko Jiménez y que «cuando una persona está muy enamorada se la pueden pegar«, pero sin terminar de creerse esa historia. Historia rápidamente desmentida también por Sofía Suescun desde plató.

Sofía Suescun defendiendo a su novio / Telecinco.es

«Mi madre adora a Kiko por encima de todo, no te imaginas la de conversaciones que tienen. Lo adora. Primera mentira. Quiere dar a enteder que Kiko hace dos meses estuvo con una, Kiko y yo no nos separamos ni un momento. José Antonio Avilés no deja de inventarse cosas. Que amo a mi Kiko y a mi madre por encima de todo y a mi hermano también, puedes estar orgullosísimo del concurso que has hecho», decía muy segura de su novio.