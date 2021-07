Sylvia Pantoja y el veto de su prima Isabel

Sylvia Pantoja tiene claro que no va a dejarse vencer por el silencio. Acaba de comentar en qué consistía el veto de su prima.

Sylvia Pantoja tiene claro que no va a dejarse vencer por el silencio. Acaba de comentar en qué consistía el veto de su prima. La presunta rivalidad entre las cantantes terminó como el rosario de la aurora y con nuestra protagonista en Méjico.

«Me fui sin contactos y sin dinero, el veto era continuo. Compuse las canciones, las produje, las grabé. Y no las quisieron en la radio ni pagando» reconoce ahora una artista casi desconocida en España.

Curiosamente, sobre José Luis Moreno comenta que «tenía pasión por mí, pero mi prima Isabel lo acaparó y dejé de existir. La última vez que coincidí con él ni me miró, cuando cada vez que iba a uno de sus programas tenía detalles muy lindos conmigo. Pasó igual con Luis Rollán…».

«Ella va avasallando y tiene tentáculos. Piensa: ‘Esto me interesa y es para mí’». En lo que respecta al colaborador de Viva la Vida indica que «una amistad no traiciona, y me he sentido traicionada. Era como mi hermano».

Concluye su charla con Lecturas indicando que «todo cae por su propio peso. Si vas mal por la vida y haces las cosas por egoísmo y para beneficiarte, no acabas bien. Esta gente está acostumbrada a que todo es para ellos. ¡Tú no eres más que nadie, has tenido la suerte, o la desgracia, de casarte con un torero y ya está! ¡Bájate del pedestal y deja de putear a la gente! ¡Deja que viva su vida!». Esperamos tus comentarios al respecto.

Curiosidades Música Televisión #Isabel-Pantoja #Silvia Pantoja #sylvia pantoja