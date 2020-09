Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’: «Odio el olor del metro después de las tres de la tarde»

Tamara Falcó se acaba de estrenar como colaboradora de ‘El Hormiguero’ y en esta primera participación ya ha venido con deberes de casa. La hija de Isabel Preysler ha hecho saber que su madre se había enfadado un poco por un comentario que la semana anterior hizo Falcó con Pablo Motos.

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’/ Foto: Antena 3

«Tanto tú como yo le debemos unas disculpas», ha dicho la colaboradora a Motos, quien no ha dudado en disculparse pese a no saber los verdaderos motivos: «¿Qué he hecho ahora? Isabel, te pido disculpas, aunque no sé por qué«. Poco más tarde la colaboradora ha dado más detalles, diciendo: «Me ha dicho mi madre que aclare que ella nunca me llevó a un convento. Al parecer dijimos que lo había hecho. No sé, es una historia larga».

La intervención de la colaboradora no ha terminado ahí, puesto que ha añadido: «Me ha dicho que diga: ‘Yo no miento‘… Bueno, no importa. Lo importante es que ya lo he dicho, ¿eh mamá? Espero haberlo hecho todo bien para que no me mande más deberes para la semana que viene».

Tamara Falcó como colaboradora de ‘El Hormiguero’/ Foto: Antena 3

Y la naturalidad una vez más ha formado parte de su intervención como ha ocurrido en otras ocasiones que ha hablado en televisión o que ha hablado con la prensa. Una de las cosas que ha comentado en el programa es que un hombre generoso es más atractivo, y lo ha justificado así: «Eso de ser generoso puede resultar más atractivo… Hombre, un tacaño tampoco mola, parece más feo. Hay cada guapo tonto… a los tíos les da igual que la tía sea un poco tonta».

El olor del metro, el que más odia

Junto a Tamara Falcó también han participado en la conversación Nuria Roca y Juan de Val, y además de hablar de temas de actualidad, han hablado de los olores que cada uno más odia, pero sin duda alguna el que más ha sorprendido conocer es el que odia la hija de Isabel Preysler, porque nadie se lo esperaba. «Odio el olor del metro después de las tres de la tarde, creo que deberían ventilarlo y demás», ha dicho, y atónica, Nuria Roca le ha dicho: «Pero, ¿tú montas en metro?», a lo que ha contestado: «He ido y el metro de Madrid huele a… Voy variando, unas veces voy en bici, otras en coche…».