Quizá te sorprenda, pero Tamara Falcó nunca canceló su boda con Iñigo Onieva a pesar de la infidelidad de este. Te contamos todos los detalles. Todo sucedió a finales de septiembre de 2022. Un vídeo de Onieva en un festival estadounidense en el que besaba a una mujer fue la mecha que encendió la bomba.

La pareja se separaba públicamente, Hugo Arévalo aparecía en la escena y a los tres meses se terminó el drama para que la pareja se termine casando en la fecha que tenían prevista desde el inicio: el 17 de junio.

Fue la propia Tamara la que ayer reconocía en el programa de Pablo Motos que «Decidimos enterrar el hacha de guerra la semana de Navidad. El 24. Él escribió a una amiga para que hiciéramos las paces y me pareció muy bien. Entonces con el espíritu de la Navidad dije «¿por qué no ir a Misa juntos?» Entonces a las 7 de la tarde le escribí si podía acompañarme a la Misa del Gallo. Me dijo que tenía mucho lío pera al final vino. Vino a casa de mi madre. Yo no había avisando de que él iba».

Durante estos meses, Tamara ha seguido trabajando con Juan Avellaneda para montar un restaurante efímero en la finca El Rincón que heredase de su padre. Jamás hubo cancelación de los preparativos y nunca se habló de romper el compromiso como tal. Algunos piensan que la pareja vive por separado y es cierto, pero es que Joaquín Torres está adaptando el que será su hogar conyugal. Sea como sea, que sean muy felices.

