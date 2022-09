Tamara Falcó rompe su relación con Iñigo Onieva

Tamara Falcó ha decidido romper su relación con Iñigo Onieva de forma definitiva. La joven está destrozada por lo sucedido.

Tamara Falcó ha decidido romper su relación con Iñigo Onieva de forma definitiva. La joven está destrozada por lo sucedido. Él, por su parte, le ha pedido perdón a Tamara y a toda su familia mientras reconocía que había estado con la modelo a que le besaba en el famoso vídeo.

Concretamente, indicaba que «En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad».

Si bien las declaraciones anteriores son totalmente opuestas a las que realizó el pasado viernes, hay que reconocerle que ha terminado dando la cara, algo muy complicado en este país. Algunos compañeros apuntan que este mensaje le puede servir a Tamara para dar marcha atrás y seguir adelante con su compromiso.

Otros opinan que no y que la decisión es firme. A la hora de escribir estas líneas, la pareja ya no es tal, por lo que se confirma su ruptura. Solo queda una fotografía en el perfil de Instagram de Tamara en la que se puede ver a Iñigo durmiendo en su regazo. Ya veremos qué sucede con la pareja más mediática. ¿Qué piensas tú?

